El intendente Andrés Lima presentó su libro «Un orden para las cosas»

En la Biblioteca Nacional

El intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, presentó su libro titulado «Un orden para las cosas» en la sala Mtro. Julio Castro de la Biblioteca Nacional, en la capital del país. Lo acompañaron la directora de la Biblioteca, Esther Pailos Vázquez, y la profesora y escritora Marta Peralta.

En la presentación, Andrés Lima realizó una introducción y señaló que hay un término griego que ha sido clave en su vida, hasta sin saberlo, «ese término o palabra es sképsis, que significa búsqueda, y una buena parte de la vida es una permanente búsqueda de conocimiento, saberes, respuestas, objetivos y metas».

Lima mencionó dos momentos importantes en su vida que le significaron un cambio, «el primero fue a los 11 años, cuando tuve una maestra de 5° año de escuela que me inculcó el gusto por la lectura; el segundo fue a los 16 años, cuando leí el «Discurso del Método”, Renato Descartes, y fue como un tomar plena conciencia de que somos seres racionales. Y ese plus que tenemos frente a los demás seres vivos, tenemos que explotarlo para hacer de la comunidad donde vivimos, un lugar mejor».

Hizo hincapié en que este libro «se compone de cuatro ensayos, que fueron escritos con dos años de diferencia entre cada uno ellos». En cuanto al hilo conductor de los cuatro ensayos, dijo que «es descubrir que existe un orden o una disposición de las cosas con las que nos encontramos todos los días».

El primer ensayo realiza algunas consideraciones sobre el rol del gobernante y de todo aquel ciudadano que ejerza con responsabilidad y honestidad funciones públicas que implican tomar decisiones. Hay una apuesta firme por la república, la democracia, la institucionalidad y la política, como una tarea de servidor público, la búsqueda de la felicidad pública y el bien común, la credibilidad y la confianza.

El segundo ensayo trata sobre principios y valores para lograr una mejor convivencia. A lo largo de la historia, el hombre se ha dado a si mismo muchas formas de organización en comunidad. Desde el hombre de las cavernas hasta el ser humano del Siglo XXI, tiene la necesidad de establecer, acordar y fijar pautas de relacionamiento que nos permitan vivir en sociedad, con justicia, con paz y prosperidad.

El tercer ensayo es un estudio sobre epistemología y su gran pregunta es ¿de qué forma, de qué modo y en qué oportunidad conocemos la realidad y el mundo circundante? La finalidad de este tercer ensayo es la búsqueda de certezas.

El cuarto ensayo se desarrolla a partir de una pregunta: ¿Dios existe? Surgen así otros cuestionamientos como ¿qué vínculo hay entre la razón y la fe?, ¿son dos entidades que se repelen y rechazan o se complementan la una con la otra?

Consultado sobre qué conclusiones deja este libro, Andrés Lima manifestó que «primero, es que son más las preguntas que uno podría formular y que aún no tienen respuesta, pero lo fundamental es que no abandonamos la búsqueda de conocimiento. Y segundo y más importante, es que el ser humano, como ser pensante que es, y con su capacidad para sentir y amar, tiene y cuenta con todas las herramientas para lograr un desarrollo pleno de sus posibilidades y para vivir en una sociedad justa. Si no lo hacemos es porque no queremos, y no busquemos responsables fuera de nosotros mismos”.