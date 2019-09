Debido al fallecimiento del jugador juvenil de Boston River, Nahuel Martínez OFI suspendió toda su programación para el fin de semana.

Por lo tanto no se jugará en Sub 14, Sub 15, final en femenino y las finales por la Copa de Clubes de las Divisionales A y B en dónde estaban involucrados lso clubes salteños de Universitario y Ferro Carril.

A nivel local también se suspendió el fútbol del CUJ, el Femenino y las actividades programadas en primera A, B y C.