Soledad Diputada: extendiendo el asfalto al interior profundo.

Fin de semana completo para el equipo de Soledad Diputada con la candidata a la cabeza y liderando el grupo de militantes que acompañó sus visitas a barrios de nuestra ciudad y a localidades del interior del departamento.

En Salto ciudad, se los vio caminar por calles del barrio Ceibal que fueron contempladas en la organización de las barriadas pero que, aún no se había recorrido dado que se alternó con otras zonas, abarcando la mayor cantidad de barrios posibles. Como en recorridas anteriores por dicho barrio, Soledad fue recibida cálidamente por vecinos que acertaron a dialogar con la candidata y plantearle inquietudes barriales y de orden general.

También la zona de Avda. Apolón de Mirbeck y Avda. Gral Liber Seregni fue objeto de atención del equipo y, así, los barrios Dos Naciones, La Tablita y Cooperativa CO.VI.FUP 1, fueron transitados por el entusiasta grupo de militantes frenteamplistas con Marazzano a la cabeza.

El día domingo, finalmente, a la tarde, Soledad Diputada se trasladó hasta Rincón de Valentín y Pueblo Biassini, caminando sus calles e interactuando con los vecinos de esos parajes en un mano a mano plagado de anécdotas.

“Llena el alma de alegría no solamente por haber recorrido el pueblo sino por haber compartido con cada uno de los que estuvimos hoy en esta experiencia .Y no importa si fuimos pocos o fuimos mucho (en realidad fuimos una cantidad) y las ganas que teníamos haciendo lo que hicimos nos asemejó a la cantidad de gente que se congregó para hacer el banderolazo en Playa Ramírez. Fue gratificante compartir esto, tanto con Verónica como con Marcio, que son los compañeros de Valentín, como con cada uno de los vecinos a los cuales le golpeamos su puerta. Nos volvimos con el corazón cargado de frenteamplismo” fue el mensaje que, posteriormente, Soledad le envió a su grupo de militantes.