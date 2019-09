Policiales

1. DAÑOS EN LOCAL DE ACCIÓN SOCIAL.

En el día de la fecha hora 06:15, personal Policial fue derivado por Mesa Central de Operaciones a calle Juan C. Gomez al 80 por daños en local de acción social. En el lugar es entrevistada una femenina, mayor de edad, quien manifiesta que al llegar al local, diviso en su interior un total desorden y roturas de cerraduras de cajones, agregando que al momento no diviso hurto alguno y que el o los autores del hecho ingresaron por una ventana del fondo, la cual no quedo con traba de seguridad. Se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente.

2. HURTO EN INSTITUCIÓN PUBLICA.

Hora 07:20, personal Policial fue derivado por Mesa Central de Operaciones a calles F. Giro y G. Pereira por un hurto en una Institución Publica. En el lugar es entrevistado un funcionario del centro, mayor de edad, quien manifiesta que mediante la rotura de la ventana del comedor, personas extrañas ingresaron al interior del mismo, hurtando una olla, una batidora y setenta paquetes de leche en polvo. Se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente.

3. HURTO EN EMPRESA DE TRANSPORTE.

Hora 08:35, personal Policial fue derivado por Mesa Central de Operaciones a calle Andrés Latorre al 1700 por un hurto en una empresa de transporte. En el lugar es entrevistado un masculino, mayor de edad, quien manifiesta que momentos antes, constato en la oficina, la faltante de una caja registradora la cual contenía dinero en su interior, desconociendo el monto del mismo y tres computadoras portátiles, agregando que no diviso daño alguno, ni forzamiento de aberturas en mencionada oficina.