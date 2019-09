1. ANIMALES SUELTOS.

Personal Policial del Departamento de Seguridad Rural conjuntamente con personal de la Sub Comisaria de Pueblo Fernandez y del Ministerio de Ganadería y Agricultura y Pesca (M.G.A.P.), concurrieron a zonas de Pueblo Levitan por animales sueltos en vía pública, debido a reiteradas inquietudes de productores de aquella zona por riesgo Sanitario (Brucelósis, Garrapata, etc). Una vez en la zona, se logra localizar un total de once vacunos (10 vacas y 1 ternero), los cuales fueron arreados hasta un establecimiento, donde con la correspondiente autorización del capataz del mismo; se ingresaron los vacunos a los corrales y allí mediante lectura electrónica, se logra establecer el propietario de dichos animales, siendo éste notificado, donde al concurrir, de acuerdo a las disposiciones en vigencia se le confeccionó la correspondiente multa; haciéndole entrega de los vacunos con las observaciones del caso.

2. PROBLEMA FAMILIAR.

Personal Policial fue derivado por Mesa Central de Operaciones a calles Palmeras y Benicio Cabral por un problema familiar entre hermanas. En el lugar una femenina, menor de edad, al momento de su identificación, se desacata a los efectivos Policiales, produciéndole a uno de ellos una herida en el antebrazo izquierdo, siendo detenida y trasladada junto a su Madre de 39 años de edad a Dependencia Policial para trámites correspondientes.

3. RAPIÑA A COMERCIO.

Personal Policial fue derivado por Mesa Central de Operaciones a un comercio ubicado en calle Florencio Sánchez próximo a calle 4 por una rapiña. En el lugar es entrevistado la víctima, mayor de edad, quien manifiesta, que momento antes y en circunstancias que se encontraba en el local, ingresan al mismo, tres masculinos encapuchados, quienes mediante amenazas verbales y exhibiendo arma de fuego, le exigen la recaudación del momento, llevándose una suma aproximada de $U 2.000 (Dos mil pesos Uruguayos), dándose a la fuga, agregando el comerciante que no hubo personas lesionadas por lo sucedido y los delincuentes no realizaron disparos. Se hizo presente Personal de Policía Científica quienes realizaron el relevamiento correspondiente.