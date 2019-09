Este viernes fue inaugurada la primera Estación de Cercanía en Termas del Arapey. Se trata de la primera estación de combustible con autoabastecimiento del país; evento que contó con la presencia de la Presidenta de ANCAP, Ing. Marta Jara, de la Gerenta General de DUCSA, Ing. Victoria Hernández y del Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima.

Jara confirmó que “teníamos un debe con esta localidad, faltaba un punto de venta y encontramos mediante la tecnología una solución que hasta ahora no habíamos podido lograr, como hay estacionalidad en este punto, tener una estación tradicional se nos hacía muy difícil”. Destacó que la innovación no es un fin en sí mismo, sino que es buscar soluciones que antes no estaban a la mano, y ahora con la tecnología se hacen posibles.

La Ing. Victoria Hernández, dijo que proyectos de este tipo de estación de combustibles tienen un fin en sí mismo que es poder abastecer localidades pequeñas que no cuentan con estaciones de servicios. El proyecto comenzó como un proceso estratégico, buscando una solución que fuera de bajo costo.

“Esta se trata de una estación que tiene todo automático en lo que es la medición de combustible; tenemos una medición de combustible remoto que está siendo monitoreado las 24 horas desde las oficinas centrales de DUCSA y también tiene un módulo de autodespacho, para una estación como ésta, cuya venta será baja en relación a los que es una estación tradicional y el cliente, a través de un intercomunicador, podrá ser asistido todo el tiempo por alguien de la compañía”, expresó.

La estación tiene sistemas antivandálicos y contra incendios además de un monitoreo permanente las 24 horas del día.

Por su parte, el Intendente de Salto, Dr. Andrés Lima, agradeció a ANCAP y recordó que uno de los primeros proyectos que presentó al ente petrolero cuando asumió la Intendencia fue justamente “lograr una estación de servicio para Salto, en este punto tan importante para el turismo y para la región. Destacamos la buena receptividad y buena disposición que han tenido siempre, y cuatro años después se puede concretar este sueño”.

Destacó que Termas del Arapey es uno de los principales centros turísticos del país y que “este tipo de cosas lo que hacen es consolidar la buena calidad del servicio que se le brinda a un turista en un centro de esta naturaleza”.

Lima agradeció a la empresa estatal y dijo que el objetivo que ha trazado el gobierno departamental es continuar diversificando la oferta turística del Departamento de Salto.