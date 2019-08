Boxeo de Gala el viernes a la noche en el Salto Hotel y Casino.

El Salto Hotel y Casino será el escenario del Boxeo de Gala éste viernes a la noche, en la oportunidad serán varios boxeadores salteños los que se subirán al ring.

Las peleas destacadas serán las que protagonizarán David Añasco y el peruano Manuel Trujillo, otra destacada será la del salteño Martín Severo y Diego Pedreira.

Las entradas con cupo limitados tendrán un costo de $ 250 y se pueden adquirir en las Agencias 9,10,11, en gimnasio Super Box y en el propio Salto Hotel y Casino.

1 Jimena Ferreira (Salto) vs Mili Silvera (Artigas)

2 Brian Noble (Artigas) vs Cristian Bravo (Villa Constitución)

3 Nahuel González (Salto) vs Gustavo Torrez (Salto)

4 Federico Sisnandes (Villa Constitución) vs Matías Sneider (Paysandú)

5 Melody Escobal (Salto) vs Brisa Vallejos (Concordia)

6 Marcelo Moreira (Salto) vs Gonzalo Davanzo (Concordia)

7 Mario Furtado (Salto) vs Facundo Hernández (Paysandú)

8 Mario Suárez (Salto) vs Matías Agüero (Artigas)

9 David Añasco (Salto – Uruguay) vs Manuel Trujillo (Perú)

10 Martin severos (Uruguay) vs Diego Pedreira (Uruguay)