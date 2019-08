Con casi total presencia de clubes de la C (solo Peñarol y Huracán no asistieron), un puñado de equipos de la B (6) y 7 de los 12 clubes de la A, se le permitió a Barcelona a no jugar esta temporada.

Esa fue la resolución de la Asamblea de Clubes celebrada en la Liga en la noche del miércoles.