Sergio Acuña y Mauricio Silea presentarán lista en conjunto a la Junta Departamental apoyando a Germán Coutinho a la Intendencia*

El ex Coordinador del Centro Departamental de Emergencias (CECOED) el Mayor ® Sergio Acuña y el ex Coordinador de Bancada del Partido Colorado el Edil Mauricio Silea, acordaron en las últimas horas unir sus grupos y concentrar esfuerzos con una lista a la Junta Departamental para las próximas elecciones departamentales, apoyando la candidatura a la Intendencia de Germán Coutinho.

Coutinho quien viene transitando una campaña nacional rumbo al 27 de octubre como candidato al Senado por la lista del Batllismo Unido que encabeza el ex Presidente Julio Maria Sanguinetti, pese a esto no descuida su proyecto departamental rumbo a la Intendencia de Salto, donde viene trabajando en un programa de gobierno de hechos concretos que ponga a consideración de Salto y de esta manera, suma una de las primeras listas que ya confirma sus candidaturas a la Junta Departamental de Salto para el próximo período.

El Senador colorado es uno de los favoritos para volver a ponerse al frente del Departamento, con un liderazgo que reafirmó en las urnas el pasado 30 de junio en unas elecciones internas que le fueron ampliamente favorable, tanto a nivel general con una victoria de su colectividad como así también a nivel de la conformación de la Convención Departamental, órgano que reúne al 60% de sus integrantes desde el sector Vamos Salto y que estarán habilitando su postulación para el 10 de mayo del próximo año.