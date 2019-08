Albisu: “Estará  el apoyo para Salto, con ideas, proyectos y recursos”

Albisu recoge apoyo de técnicos y dirigentes de primera línea del Partido Nacional en caso de acceder al Gobierno

La pasada semana el Dr. Carlos Albisu con parte de su equipo estuvieron en la Capital del País, donde mantuvieron diversas reuniones con técnicos y dirigentes políticos del primera línea, con la mira puesta en un futuro Gobierno, tanto a nivel Nacional como Departamental.

Entre otros, el líder nacionalista se reunió con el Dr. Pablo Da Silveira Coordinador de los equipos técnicos del Partido Nacional, con quien hablo de diversos temas que tienen que ver con el futuro del Departamento.

Además en la ocasión también se hablo acerca del trabajo que ya han comenzado ha realizar los equipos técnicos de Salto, pensando en propuestas e ideas para llevar adelante por parte del equipo de Diputación que encabeza el Dr. Carlos Albisu.

Quien coordina los equipos técnicos de Albisu es el Esc. Juan Andrés Machiavello, quien cuenta con toda la confianza del grupo político que encabeza el Dr. Albisu.

Machiavello: “Estamos trabajando con mucha responsabilidad y entusiasmo”

¿Cuál es la metodología de trabajo que piensa llevar adelante?

La idea que tenemos en mente y que ya comenzamos a ejecutar en estos días con el Dr. Albisu, es la de formar distintos equipos con gente reconocida en el medio, tanto por su aptitud técnica en la materia que corresponda como por su don de gente, y así realizar un estudio profundo y a conciencia del plan de Gobierno del Partido Nacional aprobado en la Convención celebrada el pasado 10 de Agosto en la capital del país, a los efectos de apuntar todas las baterías a las medidas que especialmente afecten de manera positiva a nuestro departamento y ponerlas a consideración de nuestra gente a modo de propuesta concreta en caso de acceder al Gobierno.

¿Cómo se organizan las tareas de los equipos que se conformaron?

Para optimizar el rendimiento de los equipos, éstos se dividen por áreas de trabajo, y en cada una de ellas contamos con la participación de distintos profesionales de esa materia, algunos que ya están trabajando, y otros que seguramente se irán sumando en el correr de los días, porque esto está abierto a la participación de todo aquel que quiera aportar y cumpla con las condiciones planteadas. Así, contamos con un área que abarca los temas atinentes al trabajo y la economía, que son los temas que sin dudas más acucian hoy a nuestros coterráneos, un área de seguridad, un área que tiene que ver con todo el tema de producción agropecuaria, un área social, un área de deporte, otra de educación, otra de infraestructura, turismo y finalmente pero no menos importante un área relativa a los temas de salud.

¿Por qué aceptó tan importante responsabilidad?

Por varias razones. La verdad es que, si bien nunca me había volcado decididamente a la militancia, soy blanco desde que tengo uso de razón. De muy joven ya me amargaba cada vez que el Partido Nacional perdía una elección y me alegraba las pocas veces que las ganamos. Por otro lado, creo también que la situación que hoy vive el país y nuestro departamento nos exige mucho más que sólo ir a votar cada cinco años. Nos exige dejar todo en la cancha para así tratar de aportar aunque sea un pequeño granito de arena para poder vivir mejor, en una sociedad más justa y donde la convivencia sea más respetuosa y pacífica que la que lamentablemente tenemos en estos tiempos. Pero además me encontré con la figura de Carlos Albisu, que además de ser una gran persona, es un líder que no manda, sino que empuja el carro como uno más, y hace de la motivación y la alegría de militar, una condición indispensable para que cada uno de los que estamos a su lado conformando su equipo, podamos estar trabajando como lo hacemos, con mucha responsabilidad y entusiasmo.