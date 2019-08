LA CASA DE GRAN HERMANO

Recuerdan aquel programa que atrapo a los Argentinos y a nosotros, los uruguayos donde todas las semanas sacaban a alguien de la casa? Eso era un juego después se hicieron varias replicas y una de esas la elaboro la producción de Marcelo Tinelli, . Lamentablemente con ese afán de copiar todo , los uruguayos queríamos nuestro gran hermano , dimos todos los pasos para tener nuestro gran programa , para que fuese un exito total pero el productor televisivo no llego, no quiso llegar porque comenzó a evaluar los costos , los impuestos la posibilidad de ocupación por los sindicatos y prefirió como era lógico no invertir . Nuestro gobierno tomo la posta y decidió producir el programa , con distintas medidas para que saliera el Gran Hermano Uruguayo, descuidando el art7 de la constitución “ Los habitantes de la República tienen derecho a ser protegidos en el goce de su vida , honor, libertad , seguridad, trabajo y propiedad ………” el art 58 Los funcionarios están al servicio de la Nación y no de una fracción política …….” Art 40 “La familia es la base de nuestra sociedad. El estado velará por su estabilidad moral y material , para la mejor formación de sus hijos dentro de la sociedad .”etc. En ese camino al Gran Hermano Uruguayo se le dieron mayores poderes a los sindicatos , se aumentaron los impuestos y la presión tributaria al máximo , se gastaron millones en PLUNA , ANCAP, ENVIDRIO, AlLUR , Regasificadora , etc , hasta que todo quedo pronto para que comience la función , como corolario lo que empezó como un plan de emergencia quedo como un derecho adquirido en manos del MIDES y sus tarjetas , el trabajo como valor , como herramienta de dignificación del ser humano quedo en un rincón menos preciado por las nuevas filosofías del tipo pobre, inspiradas en el ex presidente José Mujica , se recogieron las teorías del enfrentamiento obrero -patrón de lucha , de puño crispado , pareció que los comerciantes o los empresarios eran los enemigos a combatir y los combatieron nomas hasta que al fin encontraron como hacer el gran programa que no había tenido productores . El programa de GRAN HERMANO URGUGUAYO, salió nomas , sin televisión pero salió en la vida real donde los participantes son las empresas , así año tras a año semana tras semana se fueron la casa empresas rurales y comercios que bajaron sus cortinas. Las puertas del Gran Hermano Uruguayo se abren para que se vayan , alguna tímida y solitaria voz se levanto en el parlamento reclamando los mismos beneficios tributarios que le dan a las empresa extranjeras para los uruguayos pero son solo voces pues los votos no alcanzan . El Pueblo Uruguayo puso a los directores del GRAN HERMANO URUGUAYO y será el pueblo uruguayo que decide si este programa sin televisión siga o no en la vida real de los uruguayos .

Dr. José Luis Camejo

Abogado