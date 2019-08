Dra. Rosa Blanco:»Mi vocación es la asistencia, el servicio, la cercanía con las personas, sobre todo si están en dificultades»

Se incorporó al Equipo de Albisu

Rosa Blanco tiene 57 años de edad, es Médico Pediatra, Especialista en adolescentes, Orientadora Familiar, Referente del Equipo de atención a la Mujer del CAM.

Además es Coordinadora de los equipos de Atención a Adolescentes a nivel público y privado y es experta en Convivencia familiar y Parentalidad.

¿Por qué la Medicina?

Desde que era una niña curaba y atendía mis muñecas y salía corriendo cuando alguien se lastimaba, eso cuenta mi madre.

Mi abuela materna, Asunción, vivía en una zona rural alejada, todos cuentan que ella era la matrona que asistía los partos, curaba a las personas que se lesionaban, los entablillaba y sabía cuando tenía que mandar a alguien para la ciudad porque podía ser más grave. Creo que fue la “primera médica” de la familia, hoy somos varios.

Cuando llegó la hora de irme a Montevideo, al terminar el bachillerato, ante el miedo lógico de irme en aquellos tiempos, tuve la duda de quedarme a hacer Veterinaria, porque la carrera estaba en Salto. Mi madre me hizo ver el error y me fui en 1979 con 17 años a empezar mi carrera. Me recibí en Setiembre de 1987 embarazada de 7 meses de mi hijo Francisco.

De lo que nunca dudé fue de la especialidad, hice la carrera para ser Pediatra.

De hecho trabajé siempre de Pediatra, pasé por muchos servicios, empecé en Recién Nacidos en el Pereira Rossell. Ya después en Salto, trabajé en sala de niños del Hospital, 15 años en terapia intensiva en Cacennas CTI, más de 20 años en la comunidad en el Centro de Salud, de Salto Nuevo y desde hace 18 años, me dediqué a la asistencia y formación de equipos para atender Adolescentes de ambos sexos, que es a lo que me dedico hasta el día de hoy.

¿Cómo surgió esta segunda especialidad en Familia?

Justamente cuando me enfrenté a la atención de adolescentes, me di cuenta que debía completar mi formación. Era miembro del Comité científico de Adolescentes y junto con algunas compañeras, vimos la necesidad de hacer una especialidad que involucrara a la familia. Fue así que ingresamos a la Universidad Católica, donde cursé el Postgrado en Terapia Familiar y Sistémica y obtuve el título. Cursé y aprobé la Maestría correspondiente, no pude hacer la tesis final por cuestiones de traslados y compromisos laborales. Fueron 6 años de estudio, exámenes, pruebas y viajes pero valieron la pena, realmente cambió para siempre mi forma de asistir a las personas, con una visión más integral y social. Como la terapia es algo más de la esfera psicológica me dedico a la Orientación Familiar que se complementa con mi actividad médica. Estudiar de grande es maravilloso, de las mejores cosas que me ha pasado

Si tuvieras que definir tu vocación; ¿cómo la definirías?

Mi vocación es la asistencia, el servicio, la cercanía con las personas, sobre todo si están en dificultades. Fui madurando como mujer y como profesional, antes era más estructurada, pero hoy siento que puedo escuchar y ser empática con los demás. No siempre se traduce en resultados favorables, pero mi propósito es intentar generar un espacio humano para interactuar, escuchar, contener y acompañar.

¿Qué es lo que más le preocupa de nuestra sociedad? ¿Es posible mejorarlo?

Me preocupa el deterioro de las relaciones y de los vínculos. La fractura social, la precariedad en los valores humanos, la falta de oportunidades, de compromiso y el descreimiento de factores esenciales como la educación, el trabajo digno y la esperanza. La vulnerabilidad de los niños y jóvenes hasta en su propio hogar, la exposición innecesaria de la intimidad, la violencia y el aislamiento social en todos sus aspectos.

No solo creo que es posible mejorarlo, sino que lo considero imprescindible para crecer como sociedad y como país. Lo vivimos en muchos de los casos que asistimos, cuando recuperan la esperanza, mejoran la visión que tienen como individuos y como familia o grupo, recuperan sus propias habilidades y salen adelante. Esto es una tarea de todos.

¿Qué fue lo que más sedujo de la propuesta del Dr. Carlos Albisu, siendo que Ud. no viene del ámbito de la política? ¿Por qué dijo que sí?

Esta es la pregunta más difícil, creo que se dio naturalmente. Conozco a Carlitos de toda la vida, y he seguido su carrera política en Salto. Sé de la forma que se maneja en estos ámbitos, aunque sean ajenos para mí y me gusta su forma de liderazgo.

Facilita el hecho de formar parte de un equipo que ya viene trabajando desde hace tiempo. Es sumarme a una estructura que tiene aceitadas muchas cosas, eso optimiza la participación. Me invitaron a trabajar de los temas que conozco y para los cuales me fui preparando a lo largo de toda mi vida, sin pensar jamás en integrar un grupo político, pero así se dio. Conozco a Pablo Bartol de buen tiempo atrás y fue trascedente para mi decisión que él se hubiera sumado antes, lo considero mi mentor en esta etapa. Lo hablamos en familia, con mi esposo, mi hijo, mi nuera, es con ellos y para ellos, siempre juntos. Después de rezar y encomendarme a Dios, como buena cristiana, decidí aceptar.

¿Por qué el Partido Nacional y Luis?

He sido blanca toda mi vida, siguiendo a mi padre que era blanco esencial, por decirlo de alguna forma. El partido no me es ajeno aunque muchas veces no me sentí alineada. No soy fanática, no me gustan los fanatismos en ningún aspecto, y menos en la política, pero me siento en casa. Luis es joven, activo y fue madurando como hombre y como líder. Cuando perdió las elecciones pasadas, había presentado un equipo que entusiasmaba, con referentes de peso en varias áreas como Da Silveira, Arbeleche, Garcé y Bianchi, entre otros. Lo vi triste pero no derrotado, en pocas semanas ya andaba visitando el interior, pero lo que más me llamó la atención fue, que todo el equipo que se formó se mantuvo intacto, y siguieron trabajando todos estos años, e incluso se fue sumando gente. Así me enseñó mi padre, presencia y trabajo, es en lo que creo y es lo que le enseñamos a nuestro hijo.

¿Qué cree que puede aportar a un eventual gobierno del Partido Nacional?

Tengo experiencia en trabajo en equipo, muchos años de consultorio y trato con la gente de todas las esferas sociales, en todo el departamento. Mi formación en varias áreas puede contribuir a diferentes visiones sobre problemáticas que vive la sociedad actual. Ojalá y Dios quiera que pueda hacerlo y sea para el bien de todos.

¿Querer es poder?

Querer es comprometerse, unirse, respetarse aún en las diferencias, proponerse metas posibles y crear valor en las personas y los grupos con convicción y mucha Fe.

Así, si se puede.