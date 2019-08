Baby Fútbol: la fecha de niñas para el domingo 4 de agosto.

La 10ª fecha del Campeonato de Niñas se jugará el domingo 4 de agosto en canchas de Hindú y La Blanqueada. Los partidos:

Cancha de Hindú Nº 1.

12:45 hs. Peñarol vs Remeros. Sub 16.

13:55 hs. Libertad vs Sol de América. Sub 16.

15:05 hs. Femifutbol vs Sud América. Sub 16.

16:15 hs. Hindú vs Salto Nuevo. Sub 13.

17:25 hs. Femifutbol vs Salto Nuevo. Sub 16.

Cancha de Hindú Nº 2.

13:00 hs. Hindú vs Ceibal. Sub 16.

14:10 hs. Gladiador vs Ceibal. Sub 10.

15:10 hs. Remeros vs Gladiador. Sub 13.

16:20 hs. Sol de América vs Nacional. Sub 13.

Cancha de La Blanqueada.

13:00 hs. Chaná vs La Blanqueada. Sub 13.

14:10 hs. Peñarol vs La Blanqueada. Sub 10.

15:10 hs. Peñarol vs Sud América. Sub 13.

16:20 hs. La Blanqueada vs Sud América. Sub 10.