Viernes 2 y sábado 3 de agosto en sede Salto Udelar Jornadas abiertas de Desarrollo en Salto organizadas por Udelar y OPP

La Universidad de la República y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), realizarán dos Jornadas Académicas de Desarrollo, “El desarrollo, tensiones y alternativas”. Las jornadas se desarrollarán en Montevideo el 31 de julio y el 1° de agosto y en Salto el 2 y 3 de agosto en la sede del Cenur Litoral Norte de la Udelar.

Estas jornadas tienen la finalidad de generar instancias de intercambio y ámbitos de discusión en materia de Desarrollo. En las “mesas académicas” expondrán expertos nacionales y extranjeros de diversas áreas de conocimientos, mientras que en las “mesas especiales” se generarán espacios de intercambio entre actores políticos y sociales.

Se abordarán las siguientes temáticas: Visiones del desarrollo, Género y desarrollo, Estado de bienestar, inclusión social y trabajo frente al cambio tecnológico y la globalización, Transformación productiva y sustentabilidad ambiental, Desarrollo territorial, conocimiento y educación, Descentralización, gobernanza y desarrollo.

El miércoles 31 de julio en el Paraninfo de la Universidad de la República se realizará la apertura de las jornadas académicas de desarrollo con la presencia del rector de la Udelar Rodrigo Arim, el director de OPP Álvaro García, la pro rectora de Investigación, Cecilia Fernández y Verónica Amarante representante del comité académico de las Jornadas. Luego el exrector de la Udelar, Rodrigo Arocena, brindará la conferencia titulada «Tensiones y alternativas para el desarrollo».

PROGRAMA SALTO:

Viernes 2/8/19 – Salto

• 15.00 a 17.00 hs. – reuniones de trabajo, con participación de invitados del exterior, grupos académicos del interior y otros interesados.

• 17.00 hs. – Recorrida por la muestra fotográfica.

• 17.30 hs. – Acto académico inaugural:

Modera: GEPADE de CENUR Litoral Norte sede Salto. Participan representantes de la OPP, del Comité Académico de las Jornadas y de la Comisión Coordinadora del Interior, Udelar.

• 18.30 hs. – Mesa especial: Los actores sociales y el desarrollo nacional.

• 20.00 hs. – Acto artístico.

Sábado 3/8/19 – Salto

• 9:00 hs. – Mesa 5: Desarrollo territorial, conocimiento y educación, Silvia Gorenstein (Centro de Estudios Urbanos y Regionales, CONICET), Patricia Gutti (Universidad Nacional de Quilmes), Alejandro Noboa (GEPADE de CENUR Litoral Norte sede Salto).

Moderan: Amalia Stuhldreher y Adrián Rodríguez Miranda.

• 11:15 hs. – Mesa 6: Descentralización, gobernanza y desarrollo, Sergio Pérez Rozzi (Director de la Maestría en Desarrollo Territorial de la Universidad Tecnológica Nacional, Argentina), José Arocena (Profesor Emérito de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica del Uruguay), Natalia Bisio (GEPADE de CENUR Litoral Norte sede Salto).

Moderan: Amalia Stuhldreher y Adrián Rodríguez Miranda.

• 13:15 hs. – Cierre de la Actividad: a cargo de representante de CENUR Litoral Norte y Amalia Stuhldreher por el Comité Académico de las Jornadas.

Más información: http://www.universidad.edu.uy/prensa/renderItem/itemId/43578/refererPageId/12

Organizado por Udelar Salto y Junta Departamental de Salto

Jornada sobre Estímulos municipales para

el desarrollo de la cultura y las ciencias

El próximo lunes 5 de agosto a las 20.30 horas en la sala “Manuel Oribe” de la Junta Departamental de Salto, se realizará la Jornada “Estímulos municipales para el desarrollo de la cultura y las ciencias”. La misma es organizada de forma conjunta por la sede Salto del Cenur Litoral Norte de la Universidad de la República y la Junta Departamental de Salto, siendo de carácter abierta a todo público.

La misma consiste en una exposición a cargo de los docentes de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Mag. Román Mayorá y Lic. Juan Manuel Giménez, sobre Estímulos municipales para el desarrollo de la cultura y las ciencias, presentando el modelo del Fondo Económico de Incentivo a las Culturas, las Artes y las Ciencias del municipio de Paraná, Entre Ríos, Argentina. Posteriormente se abrirá un espacio de intercambio con los ediles y público presente sobre nuevas modalidades dentro del rol de los gobiernos locales en promover el estímulo a la cultura y las ciencias.

La apertura de la jornada estará a cargo de autoridades de la Junta Departamental y el Cenur Litoral Norte de Udelar, y posteriormente será moderada por representantes de la Comisión de Cultura de la Junta Departamental y de la sede universitaria abocados al programa de Cultura de Udelar Salto.

Referente a los invitados, el Mag. Román Mayorá, es el Coordinador de la Tecnicatura en Gestión Cultural que se dicta en la Universidad Nacional de Entre Ríos, en la ciudad de Paraná. Mayorá es Magister en Estudios Culturales por el Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario (UNER), Licenciado en Comunicación Social UNER, Técnico en Comunicación Social, Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos.

El Lic. Juan Manuel Giménez, es el actual Secretario de Extensión y Cultura de la Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre Ríos. Giménez es docente del Taller de Diseño y Administración de Proyectos Culturales en la Tecnicatura Universitaria en Gestión Cultural, de la Facultad de Ciencias de la Educación FCEDU-UNER.

Llamado a cargo docente en sede Salto Udelar

Universidad de la República, LLAMADO 27 -19. Uruguay Concursa 6644 /2019.

Por Resolución N° 7 del Consejo del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República de fecha 4 de julio de 2019, se realiza el siguiente llamado a: aspirantes para la provisión INTERINA de 2 (dos) cargos de AYUDANTE – Esc G, G°1, 20 horas semanales, para desempeñar funciones en el marco del Convenio entre la UDELAR – CENUR Litoral Norte y la Comisión Administradora del Río Uruguay integrando el equipo de trabajo del Área Tecnológica del Departamento Regional Norte de Arquitectura, desde la toma de posesión y por un período de 4 meses.

Exp. N° 311260-000138-19

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: desde el viernes 26 de julio de 2019 hasta el viernes 09 de agosto de 2019 en;

CENUR LITORAL NORTE SEDE SALTO en el horario de 9:00 a 13:00, Rivera Nº1350.

CENUR LITORAL NORTE SEDE PAYSANDÚ en el horario de 09:00 a 13:00, Florida N° 1065.

CASA UNIVERSITARIA DE ARTIGAS en el horario de 9:00 a 13:00, Aparicio Saravia N° 492.

CASA UNIVERSITARIA DE RÍO NEGRO en el horario de 10 a 13:00, Barrio Anglo.

Los interesados podrán acceder a los Formularios de Inscripción y las Bases que regulan el llamado, a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/y4cx5otf

En el momento de la inscripción los aspirantes deberán presentar:

a) Formulario de inscripción.

b) Relación de Méritos y Antecedentes (Currículo) por cuadriplicado.

c) Fotocopia de la documentación mencionada en el Currículo (una copia) con presentación de originales para autenticar.

d) Cédula de Identidad (original).

e) Dos (2) sobres manila

NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO Y HORARIO POR NINGÚN CONCEPTO.

Sección Concursos.

Dpto. Recursos Humanos, CENUR LITORAL NORTE – sede Salto. Rivera 1350 – Tel: 4733 4816 int. 131 – concursos@unorte.edu.uy

LLAMADO 28 -19. Uruguay Concursa 6648 /2019

Por Resolución N° 17 del Consejo del Centro Universitario Regional Litoral Norte de la Universidad de la República de fecha 23 de mayo de 2019, se realiza el siguiente llamado a: aspirantes para la provisión INTERINA de 1 (un) cargo de AYUDANTE – Esc G, G°1, 10 horas semanales, para desempeñar funciones docentes en el Ciclo Inicial Optativo del Área Social, desde la toma de posesión hasta la provisión efectiva del cargo y no más allá del 31-12-2019.

Exp.N° 311260-000074-19

PERÍODO DE INSCRIPCIÓN: desde el lunes 29 de julio de 2019 hasta el lunes 12 de agosto de 2019 en;

CENUR LITORAL NORTE SEDE SALTO en el horario de 9:00 a 13:00, Rivera Nº1350.

CENUR LITORAL NORTE SEDE PAYSANDÚ en el horario de 09:00 a 13:00, Florida N° 1065.

CASA UNIVERSITARIA DE ARTIGAS en el horario de 9:00 a 13:00, Aparicio Saravia N° 492.

CASA UNIVERSITARIA DE RÍO NEGRO en el horario de 10 a 13:00, Barrio Anglo.

Los interesados podrán acceder a los Formularios de Inscripción y las Bases que regulan el llamado, a través del siguiente enlace: https://tinyurl.com/y222skzh

En el momento de la inscripción los aspirantes deberán presentar:

a) Formulario de inscripción.

b) Relación de Méritos y Antecedentes (Currículo) por cuadriplicado.

c) Fotocopia de la documentación mencionada en el Currículo (una copia) con presentación de originales para autenticar.

d) Cédula de Identidad (original).

e) Dos (2) sobres manila

NO SE RECIBIRÁN INSCRIPCIONES FUERA DEL PLAZO Y HORARIO POR NINGÚN CONCEPTO.

Sección Concursos.

Dpto. Recursos Humanos, CENUR LITORAL NORTE – sede Salto. Rivera 1350 – Tel: 4733 4816 int. 131 – concursos@unorte.edu.uy