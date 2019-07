El mal tiempo viene jugando una mala pasada a las actividades deportivas programadas para el fin de semana.

Se suspendió toda la fecha del baby fútbol tanto de 6 a 12 del sábado como 13 y niñas del domingo.

También los juveniles (Sub 14, Sub 15 y Sub 18) de la Liga Salteña de Fútbol no tendrán acción el fin de semana debido a las malas condiciones de las canchas.