CTM Salto Grande realizó la entrega oficial de los equipos a los clubes de baby fútbol

La Comisión Técnica Mixta de Salto Grande realizó la ceremonia oficial de entrega de los equipos deportivos destinado a los clubes de baby fútbol que integran la Liga Salteña de Baby Fútbol.

Los clubes los vienen utilizando hace poco más de un mes y lo harán por dos años de acuerdo al convenio establecido entre CTM Salto Grande y la Liga.

Los equipos deportivos son para cada una de las categorías (planteles de 6 a 13 años y planteles del baby femenino Sub 10, Sub 13 y Sub 16) de los 22 clubes que integran actualmente la Liga.

En total fueron 3.990 equipos que se entregaron, asumiendo a un costo total de 60 mil dólares.