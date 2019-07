El pasado jueves 18 de julio a la tardecita las tres categorías de formativas del Club A. Ceibal recibieron los equipos de abrigo por parte del grupo de padres de la institución, quienes recaudaron fondos para conseguir dicha meta.

La entrega se realizó en el nuevo salón comedor que tiene el club en el predio del Rufino Araújo, allí cada chico de las categorías Sub 14, Sub 15 y Sub 18 recibió su equipo.