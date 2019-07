Sin fútbol de la Liga Salteña el próximo fin de semana tras la medida tomada por los dos gremios de árbitros y el ejecutivo de la LSF.

Tras la presentación de una nota por parte de los dos gremios de árbitros, ASA y ASDAF ayer lunes en el Consejo Superior de la Liga Salteña de Fútbol, donde comunicaron que no iban a arbitrar los partidos de la divisional Primera A tras el hecho de violencia sucedido en el Merazzi que terminó con un asistente lesionado y llevó a la suspensión del partido entre Ferro Carril y Salto Nuevo.

A raíz de dicho comunicado el Presidente de la Liga Salteña de Fútbol comunicó que no se iba a fijar partido alguno, ni de la A,B o C, como tampoco de formativas. De esta manera ante la medida tomada por los árbitros y la decisión posterior de Guarino de hacerla extensiva a todas las categorías el próximo fin de semana no habrá fútbol de la Liga Salteña