MMA, Boxeo y Kick Boxing el 12 de julio en Circulo Sportivo.

El viernes 12 de julio se realizará un espectáculo único en donde se llevarán a cabo combates en Jaula y Ring en forma simultánea.

El espectáculo contará con tres disciplinas MMA (Artes Marciales Mixtas), Boxeo y Kick Boxing, tres disciplinas en un mismo evento.

La movida contará con 14 combates internacionales, combates Uruguay vs Argentina.

En los Combates Principales estarán Luciano «El Torito» Pereira, Joan «El Nocaute» Melgarejo, Belen «La Niña de Oro» Robaina, Soledad Macedo, David Acuña, Mario Furtado en Super Combates Internacionales.

Organiza Escuela de Combate Vilamir y Super Box, apoya Departamento de Deportes de la Intendencia de Salto.

Las entradas anticipadas a la venta en Himalaya, Total Gym y Agencias 9,10 y 11, el costo de las mismas serán de $ 200, en tanto que en puerta será de $ 300, los menores de 12 años acompañados de un mayor entran gratis.

CRONOGRAMA DE COMBATES

1 – Mario Suarez vs Juan López

2 – Vicky “Rose” Montaña vs María “La Serpiente” Silva

3 – Marcelo Moreira vs Fernando Sisnades

4 – Rodrigo “El Misil” Márquez vs Elías “El Guillotina” Del Castillo

5 – Emiliano Rodríguez vs Richard Silva

6 – Michel “El Guerrero” Rosa vs Brian “El Ninja” Buriano

7 – Mario Furtado vs Facundo Hernández

8 – Sofía “The Iron Lady” Silva vs Analía “La Furia” Paiva

9 – David Acuña vs Fernando Flores

10 – Belén “La Niña de Oro” Robaina vs Yuri Rivero

11 – Martin Severo vs Diego Pedreira

12 – Luciano “El Torito” Pereira vs Luciano “Hibrido” Gómez

13 – Soledad Macedo vs Daniela Molina

14 – Joan “Nocaute” Melgarejo vs Néstor “El Charrúa” Machado