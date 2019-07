Los convocados para las selecciones de Salto Sub 14 y Sub 15 deberán presentarse hoy martes junto a sus padres en la Liga para la presentación oficial. En primer término la Sub 14 a las 19:30 horas y a las 20 horas la Sub 15.

Sub 15

Universitario: Rodrigo Samit, Aaron Suárez, Andrés Tenca, Federico Ruiz.

Nacional: Nahuel Dávila, Valentín Massarino, Enzo Zapata, Francisco Arrúa.

Ferro Carril: Joaquín Zacarías, Nahuel Viera.

Ceibal: Agustín Silveira, Nahuel Sena, Mauro De Mora, Nicolás Vidal, Luciano Capillera, Nahuel Moreira.

Deportivo Artigas: Juan Godoy, Alexander Ferreira

Sud América: Mario Sosa Pintos, Agustín Pereira Das Neves

Salto Nuevo: Lorenzo Ruiz

River Plate: Edgar Pereira

Sub 14

Progreso: Carlos Steven Pintos, Exequiel Pérez Da Rosa.

Nacional: Antonio Simonet, Nicolás Silva y Rosas, Germán Anchorena, Maximiliano Castro

Sud América: Luis Eduardo Figueras

Ceibal: Mauricio Exequiel Amaro

Ferro Carril: Yisak Layonel Gómez, Santiago Ramiro Martínez, Carlos Exequiel Alvez.

Salto Nuevo: Andrés Martínez, Juan Manuel Llovet.

Libertad: Andrés Agustín Brites

Chaná: Axel Gómez

Universitario: Milton Elías Rusconi, Anthony André Dávila, Dilan Rocha, Marcos Sebastián Rodríguez, Emanuel Castro

River Plate: Héctor Martín Núñez

Deportivo Artigas: Gastón Machado Da Rosa