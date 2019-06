4ª maratón infantil en inmediaciones del Puente Blanco con participación de la Intendencia de Salto

La maratón será este sábado 8 de junio desde las 15 horas en las calles Lucas Píriz y José Pedro Varela, las inscripciones serán el mismo sábado y, antes de comenzar la actividad, realizarán una caminata con los vecinos para recorrer el lugar.

“Esto no sería posible si no hubiera organización en el barrio y si no fueran destinatarios de esta situación los niños de un espacio tan vulnerable como el Puente Blanco, aquí con la Intendencia de Salto nuestra idea es mostrar lo que ya vienen haciendo los distintos actores sociales que trabajan en esta zona”, dijo el funcionario municipal, José Reyes, quien sostuvo que desde los departamentos de Cultura y Desarrollo Social de la Intendencia de Salto organizaron la 4ª maratón infantil denominada “Uniendo Barrios”, en el marco del evento “Festi – Barrios”.

“Esto es muy importante porque los niños además de unirse y participar juntos, aprenden valores, y además de hacer deportes, se empoderan y se trabaja en colectivo y en conjunto con todos los vecinos del barrio”, señaló Reyes.

En la competencia habrá cuatro categorías de 3, 4 y 5 años; otra de 6, 7 y 8 años; de 9, 10 y 11 años; y otra de 12 a 14 años de edad.

Por su parte, la licenciada en psicología, Silvia Bentancor, que participa en estas actividades a través de la Universidad de la República en el proyecto Puente Blanco, acompañando a los vecinos, dijo que en el lugar comparten actividades de convivencia, diálogo vecinal, y de tratamiento de las problemáticas que impactan en esa zona.

Integran el proyecto diversas instituciones, entre vecinas y vecinos, como personas voluntarias: UdelaR, UBA 8 de ASSE, Escuela Nº88 de barrio Malvasio, Policía Comunitaria, programa Jóvenes en Red, las direcciones de Desarrollo Social y de Cultura de la Intendencia de Salto, estudiantes de Trabajo Social de la UdelaR y agentes de salud.