Universitario en Sub 14 y Sub 15 jugará en Paraguay.

Universitario viajará a Paraguay la próxima semana para jugar partidos amistosos con varios equipos guaraníes a nivel Sub 14 y Sub 15.

Ayer en las instalaciones del Salto Hotel y Casino se realizó la presentación de este viaje que tednra a 34 chicos de la “U” involucrados.

El viaje comenzará el domingo 14 de abril a las 6 de la mañana, estimando llegar a Asunción a la tardecita de esa jornada. La delegación del rojo salteño se alojará en la Escuela Solar de Artigas.

Los partidos y horarios:

Lunes 15 de abril.

Universitario vs. Cerro Porteño. 8 hs. Sub 14 y 10 hs. Sub 15.

Martes 16 de abril.

Universitario vs. Libertad. 7 hs. Sub 14 y 9 hs. Sub 15.

Jueves 18 de abril.

Universitario vs. Olimpia. 13:30 hs. Sub 14 y 15:30 hs. Sub 15.

Viernes 19 de abril.

Universitario vs. General Díaz. 7 hs. Sub 14 y 9 hs. Sub 15.