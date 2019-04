Saladero en tiempo inédito (Por el Dr. Álvaro Lima – Frente Amplio de Salto)

Nos encontramos ante un barrio que presenta su vida prendida a un laborioso arraigo, que se fue forjando desde la industria cárnica.

Recostado sobre el río Uruguay, en una zona muy suroeste, también encuentra en la actual administración distintos tonos de intervención. Producto de ese intercambio con sus familias, con la vecindad, con estudiantes y al abrigo de algunos recuerdos de querer volver a ser.

Algunos planteos fueron surgiendo, cada vez que el equipo de la comuna, desde distintas áreas de trabajo, se atrevió a internarse en sus calles.

Saladero ha sido incluido en el plan de recambio de la nueva tecnología en luminarias LED que eleva, sustancialmente, las mejoras visibles en cuanto a mayor calidad de luz y el progresivo ahorro energético que traerá la factura.

La abismal diferencia entre la potencia de la lámpara que conlleva el nuevo sistema inteligente, se certifica desde la mirada simple de quienes transiten en horas nocturnas y remuevan esa felicidad actual.

Entre la costanera sur Tomás Berreta y Catalina Harriague de Castaños vienen sucediendo hechos de envergadura. Otros, recién se animarán a anunciar un futuro cercano de gran calidad.

Uno de esos desvelos que fuera planteado a la Intendencia, desde la comisión vecinal del barrio del frigorífico y desde visitas puntuales a sus pobladores; involucra a un organismo nacional como ser OSE.

Sabido es, que varias zonas del barrio carecen de conexión a la red de saneamiento y éste hecho fue transmitido por el jefe comunal salteño al Ing. Milton Machado en su función de presidente de OSE.

Muy cerca de allí, en etapa final casi, se encuentra la planta de tratamiento de efluentes.

En la actualidad, se trabaja en el saneamiento de barrio Horacio Quiroga y en tal sentido ya se ha confirmado que se ampliará la licitación que fuera adjudicada a la empresa Ciemsa.

En virtud de la proximidad de barrios y cuidando los recursos públicos se resolvió por ésta vía legal y valedera para el interés general.

El relevo realizado sostiene que serán beneficiarias del saneamiento en Saladero muchas familias. Serán algo más de 4.000 metros a construir, con una inversión cercana al millón de dólares y la fecha de comienzo del logro memorable, se ha marcado hacia el segundo semestre.

En el transcurrir de ésta administración sembrando tiempos inéditos desde julio de 2015, se han concretado saneamientos de magnitud en distintas zonas de Salto.

La química es algo que va entrando en dos instituciones que han podido ejecutar en cantidad y calidad. El lazo de servir mancomunando tiempo, recursos y visiones, acerca a la Intendencia y OSE hasta casi confundirse en un solo anhelo.

Entrecruzan pensamientos buscando la manera de que la población viva mejor. Se movilizan para que las gentes de distintos barrios alcancen metas por las que valga resistir, sentir y gestionar.

La población no va a la intemperie, no en éste Departamento. No desde que se cambió decadencia y dejadez por honestidad y trabajo.

Es lo que tiene para ofrecer el gobierno de Salto. Todos los días. Hasta el fin del mandato.