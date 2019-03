Gustavo Chiriff (Director Hacienda): “Lo que dijo el Secretario de ADEOMS es falso”

En declaraciones realizadas por el secretario de ADEOMS, Luis Carballo, a un portal del medio, en donde manifestaba que el director de Hacienda de la Intendencia, Gustavo Chiriff, les manifestó que la Intendencia no cumpliría con el convenio suscrito con este sindicato, el jerarca expresó que es falso que el haya dicho tal cosa, que en reunión mantenida con la dirección del sindicato, en donde se discutió sobre aumentos salariales, se dieron las justificaciones jurídicas del por qué la Administración, unilateralmente, no puede dar aumento, que pesan mucho más que las razones económicas.

Chiriff explico que por dos años consecutivos se envió a la Junta Departamental, mensajes complementarios, en donde incluía los aumentos suscritos en convenios con ADEOMS y las dos veces la Junta no los votó; es decir que la Intendencia cumplió con el convenio. Quizás -dijo Chiriff-, el secretario del Sindicato no sabe que se concurrió junto a la directiva de ADEOMS, al Ministerio de Trabajo y al Tribunal de Cuentas, haciendo las consultas del caso, si se podía realizar aumentos prescindiendo de la Junta Departamental y los dos órganos fueron contundentes: no es posible conceder aumentos sin la anuencia de la Junta, porque los mismos son de orden presupuestal.

Nos expresó también que los acuerdos colectivos, que no requerían de la anuencia de la Junta Departamental se han realizado, como la adecuación escalonaría a cerca de 800 funcionarios, el reconocimiento de 40 horas semanales a los Técnicos Profesionales, el día libre en el cumpleaños del funcionario, el día libre a la mujer el 8 de marzo, el aumento de la licencia por paternidad, la creación del Área de Salud y Seguridad Laboral contratando la Intendencia un Técnico Prevencioncita, la creación de los sub escalafones de Inspectores de Transito, Técnicos Guardavidas y Choferes cobradores, beneficios en entrada y alojamiento en Termas del Daymán, boleto gratuito a los funcionarios municipales en horario de trabajo y quizás algunos otras reivindicaciones , nos decía, que están suscritas y que se me escapan.

Finalizando la consulta, manifestó, que por lo expuesto, se deduce que no es verdad que la Administración no cumplió con los acuerdos bipartitos y menos que lo haya dicho él, en una reunión.