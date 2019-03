Zoológico en emergencia.

Por Lista 115.

“El zoo está en estado deplorable, con poca inversión, con circuitos de visita clausurados, con sistema de agua para jaulas deficitario además de la poca higiene y la falta de atención a los animales”.

A causa de las repetidas denuncias que llegaron acerca del mal estado que presenta el zoológico de Salto, un equipo de la lista 115 de Vamos Salto concurrió al lugar con el apoyo de un veterinario de experiencia para constatar los hechos. Nos encontramos con una triste realidad, el zoológico se encuentra en estado deplorable y de abandono.

En la Administración de German Coutinho el zoológico se convirtió en un paseo del que nos sentíamos orgullosos. Contaba con 163 especies diferentes, 45 recintos , todos ambientados, limpios, con comida y agua disponible. Siempre se intentó que haya reposición de especies , se hacían intercambios con otros zoológicos pero hoy eso no ocurre y no hay ni la mitad de animales que había antes. Las jaulas están totalmente vacías y abandonadas. Los pasadizos desalineados , sin higiene y mal cerrados , animales que se pasan y entran para alborotar a los enjaulados o incluso animales callejeros. Casi todos los contenedores de agua está con suciedad y el de los alimentos vacíos. Ya no se ven actividades recreativas y eventos que solían hacerse abiertos al público como las visitas guiadas y las clases de comportamiento y bienestar animal. Además se dejaron de hacer los intercambios con los diferentes zoológicos de Durazno, con la reserva de Flores , Rio Negro y los asesoramientos que se recibía con diferentes profesores para mantener a los animales en el mejor estado posible. Hoy en día el Zoologico está olvidado, perdiendo Salto un precioso lugar de paseo para toda la familia y además los animales están en pésimas condiciones sanitarias. Una mala gestión también en esta área del Intendente Lima.

lista 115