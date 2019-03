El Campeonato Salteño de Fútbol en la “A” comenzará el domingo 31 de marzo, el mismo tendrá su lanzamiento éste miércoles al mediodía en el local de la Liga.

Se jugará a 22 fechas, con una liguilla de 4 equipos.

Clasifican a la liguilla el ganador del torneo acumulado y tres equipos más que saldrán de un sistema de play off. Con estos cruces.

2 vs. 7

3 vs. 6

4 vs. 5

En otro orden se decidió el precio de la entrada que será de $ 150.