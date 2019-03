Baby Fútbol: las niñas comienzan a jugar su temporada 2019.

La primera fecha del fútbol femenino infantil se jugará este domingo 17 de marzo en Hindú (dos canchas) y Peñarol.

La actividad tendrá tres categorías en juego, la Sub 10 que es recreativa, la Sub 13 y Sub 16 ambas competitivas.

Con todos los partidos, cancha por cancha:

Hindú (Cancha 1)

15:00 hs. Salto Nuevo – Ceibal Sub 16 Pedro Lechini

16:10 hs. Hindú – Sol de América Sub 16 Pedro Lechini

17:20 hs. Salto Nuevo – Gladiador Sub 13 María Pereira

18:30 hs. Hindú – La Blanqueada Sub 13 María Pereira

Hindú (Cancha 2)

15:00 hs. Gladiador – La Blanqueada Sub 10 Aquiles Lanzieri

16:00 hs. Salto Nuevo – Ceibal Sub 10 Francisca Sequeira

17:00 hs. Ceibal – Sol de América Sub 13 Francisca Sequeira

Peñarol

14:00 hs. Libertad – Sud América Sub 16 Jhon Guglielmone

15:10 hs. Peñarol – Sud América Sub 10 Jhon Guglielmone

16:20 hs. Chaná – Sud América Sub 13 Pablo Ferreira

17:30 hs. Nacional – Liga Agraria Sub 13 Pablo Ferreira

18:40 hs. Peñarol – Remeros Sub 13 Luis Bennet

19:50 hs. Peñarol – Remeros Sub 16 Luis Bennet