Futsal: se destaca el partido entre Universitario y Chaná en la “A”.

La fecha que se viene en el futsal salteño tendrá estos partidos en ambas divisionales:

Viernes 8 de marzo

21.00 hs. Progreso vs Atlético Juventus ( Div. B )

22.30 hs. Hindu vs Dublin Central ( Div. B )

Sábado 9 de marzo

18.00 hs. Nacional vs Salto Rowing

( Div. B )

19.30 hs. Ferro Carril vs Geneve 5

( Div. A )

21.00 hs. Universitario vs Chana ( Div. A ) ▶

22.30 hs. Almagro vs Florida ( Div. A )

Domingo 10 de marzo

18.00 hs. Bohanes vs Parque Solari

( Div. B )

19.30 hs. Saladero vs Salto Grande ( Div. B ) ▶

21.00 hs. Ceibal vs Tigre ( Div. A ) ▶

22.30 hs. Sud América vs Atlético Arsenal ( Div. B )

Precio de la entradas: 30 pesos.