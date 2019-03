Este 8 de Marzo desde AUTE convocamos desde la hora 00:00 un PARO NACIONAL DE MUJERES de AUTE – 24 Horas

Y a partir de la hora 16:00 hasta las 22:00 nos sumamos TODOS al paro general parcial del PIT-CNT

Concentramos en AUTE desde las hora 13:00 para una actividad en conjunto con los sindicatos de la Mesa de Entes…, y a las 17:00 TODAS y TODOS a la movilización!!!

No puede ser más un problema “invisible”, no puede ser más un problema “secundario”…, tiene que ser un compromiso colectivo que todos los días luchemos para que no exista más esa brecha de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres, pero también nos tiene que doler en lo más profundo la violencia de género que todos los días nos golpea durísimo salga o no en los grandes medios.

Los avances que hemos conquistado son muchos tanto a nivel nacional como en lo que a UTE se refiere, pero es aún muchísimo más lo que nos falta. Con este rumbo es que la comisión de Género y Equidad de AUTE ha venido trabajando desde hace bastante tiempo, aportando riquísimas propuestas para un nuevo Convenio Laboral, participando activamente en el Observatorio de Género, en el departamento de Género del PIT-CNT, organizando ya varios encuentros de mujeres de AUTE y planificando nuevas actividades…, crear conciencia y actuar juntos, proponer con argumentos y defenderlos luchando, estamos convencidas que esa es la forma.

Con ese sentido es este paro nacional de mujeres de AUTE que surge a iniciativa de la Comisión y es respaldado por unanimidad por la Mesa Directiva de nuestro sindicato, dando clara señal del compromiso de seguir en la lucha por construir una sociedad más justa y solidaria.

VIDEO CONVOCANDO AL PARO NACIONAL DE MUJERES DE AUTE

—————————————————

MENSAJE DE LA COMISIÓN DE GÉNERO Y EQUIDAD DE AUTE

8 de Marzo, día internacional de las mujeres trabajadoras.

El 8 de marzo no es un día de festejo, ni celebración, es un día que se conmemora la huelga de las mujeres trabajadoras incineradas en una fábrica en 1908, que luchaban por los bajos salarios y las malas condiciones laborales.

Es un día en el cual año tras año, miles de mujeres salen a las calles de todo el mundo para reivindicar y luchar por una sociedad más justa en relación a los derechos y oportunidades entre hombre y mujeres.

Con el paro Internacional de mujeres se visualiza, manifiesta y denuncia la desigualdad, la violencia y opresión que vivimos diariamente en este sistema capitalista, patriarcal y racista.

La resolución de AUTE de parar 24 horas solo mujeres, intenta anteponer nuestra lucha y visualizar los roles que nos asigna la sociedad, como responsables de generar condiciones para que el sistema continúe reproduciéndose, mediante un trabajo no remunerado que garantiza el sostén y el cuidado de la mano de obra activa y futura, además de ejercer nuestra labor como clase trabajadora evidenciando la doble opresión que sufrimos, solo por nacer mujeres.

Los hombres pueden acompañar esta causa desde un rol no protagónico garantizando que las mujeres de su entorno dispongan de ese día para manifestarse, para ello a partir de las 16hs nos adherimos al paro parcial del PIT-CNT.

Como sindicato entendemos necesaria esta medida de memoria de lucha para demostrar las tareas que diariamente cumplimos en nuestro rol de obreras asalariadas. Poder tener un día de paro en la dinámica cotidiana y generar un momento de reflexión entre nosotras, sobre las condiciones que debemos de generar en nuestros espacios para avanzar como sociedad, y así como también continuar conquistando y profundizando roles más equitativos en una sociedad cada vez más individualizada y violenta.

PARO NACIONAL DE MUJERES 24HS

PARO PARCIAL A PARTIR DE 16HS DE TODAS Y TODOS

A PARTIR DE 13HS ACTIVIDAD CONJUNTA PREVIA A LA MARCHA

17HS MOVILIZACION