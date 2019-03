Tras las definiciones de los respectivos regionales a nivel de OFI, en la categoría mayores los cruces de la Copa Nacional 2019 son:

.Llave 1 Canelones Interior vs Tacuarembó

.Llave 2 Colonia vs Cerro Largo Interior

.Llave 3 Durazno vs Fray Bentos

.Llave 4 Paysandú vs San José Interior

Nota: son locales a la.ida los nombrados primero