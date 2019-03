Juan ROMERO: ha sido demasiado el escarnio al cual hemos estados sometidos un grupo de docentes

ENTREVISTA INVOLUNTARIA

El tema CENUR LN SALTO sigue dando que hablar por parte Dr. Juan Romero profesor adjunto grado 4 de la Cátedra de estadística y metodología de la investigación quien el pasado día 25 de febrero nos hace llegar, resolución del Consejo de Cenur LN , en cuanto a las denuncias públicas y pedido de informe realizado por el también profesional universitario egresado de la misma casa de estudios del Uruguay Lic. Rodrigo Ríos.

El Dr. Juan Romero fue invitado el pasado 22 de diciembre después una publicación en las redes en donde desistió amablemente a ser entrevistado por el programa Cero Estrés Radio que se emite Radio Arapey, sí, concurrió le Lic. Rodrigo Ríos dos días después.

Romero (Juan) se negó la primera invitación, el cual concurrió a otros medios, en donde hace referencia a los medios y los comunicadores, sorpresivamente el pasado día 25 de febrero nos envía a nuestra redacción la resolución del Concejo Cenur Litoral Norte, en donde inmediatamente le invitamos , negándose a concurrir nuevamente, es ahí donde comienza el dialogo, el cual le informamos que le íbamos a responder a través del programa y contar a la audiencia el trato despectivo recibido por la jerarquía universitaria.

Nuestro portal realiza estas puntualizaciones con el interés de demostrar que intentamos conocer la opinión de las dos partes en la situación, logramos una sola campana porque la otra no acepto ser entrevistada.

22/12/2018] Cero Estrés: buenas Tardes. Que tal Juan? Soy Pedro Rodríguez de Cero Estrés programa emitido por radio arapey 1450 am. Me gustaría realizarle una entrevista por las denuncias realizadas públicamente por falta de transparencia en el departamento de CCSS de regional norte. Desde ya muchas gracias y quedo a su disposición.

22/12/2018] Juan ROMERO: Estimado Pedro, acuso recibo, gracias, 1ro. Dada que las “denuncias” se han realizado contra la institución Universidad de la República será la institución universitaria quien dará la respuesta correspondiente; 2- ante ello personalmente me voy a abstener de realizar declaraciones hasta que la institución lo realice y/o sus órganos de cogobierno.

Nuevamente agradecido por el espacio, pero espero sepas comprender que no es no querer sino respetar la institución universitaria y los procedimientos que se llevan a cabo en estos casos. Cordiales saludos y deseos de felices fiestas.

Cero Estrés: Gracias también el deseo de felices fiestas.

[12:11, 25/2/2019] Juan ROMERO: Compartimos resolución del Consejo del CENUR LN a la opinión pública

http://www.unorte.edu.uy/?q=node/3310

Cero Estrés Buenas tardes. Como estas Juan? Me gustaría hacerte una entrevista en el Programa Cero Estrés que se emite por Radio Arapey hoy 0:15. Desde ya muchas gracias.

Juan ROMERO: Pedro, buenas tardes, gracias por tu invitación pero como te había dicho anteriormente esperaría hasta que la institución se pronunciase y lo ha hecho, de mi parte es suficiente lo que ha declarado a la opinión pública.

Sinceramente ha sido demasiado el escarnio al cual hemos estados sometidos un grupo de docentes y la institución en general, si esto se quiere seguir que sea por los medios que un Estado de derecho tiene previsto. Cordiales saludos y espero sepas comprender la situación.

Cero Estrés: Gracias Juan. Deseo únicamente escuchar su opinión al respecto, porque supuestamente se comprobó que los títulos eran inexistentes, incluso en un caso más que no se menciona en el comunicado y es de mediadiados del año 2018.

Juan ROMERO: Ok, de nada, es que no hay “mi” opinión, sino el fundamento legal el cual se expresa en la resolución mencionada y específicamente sobre el tema de los títulos esta también claro, hay que leer la misma sobre el punto. Como también de los informes de jurídica a nivel central, no se ha cometido ninguna ilegalidad, luego cada ciudadano se hará cargo de sus expresiones con la libertad garantizada por la Constitución y las leyes de la República.

Cero Estrés: ¿Notificarse y firmar como Licenciado sin poseer título es legal?

Juan ROMERO: Pedro, te pido que leas con atención la resolución y le podes pedir a Ríos el informe de Jurídica al respecto, se reconoce el error y/o irregularidad administrativa y su enmiendo conforme a la normativa, de ahí a querer plantear usurpación de título y series de comentarios al respecto hay diferencias.

Pero por ello vuelvo a lo anterior, en un Estado de derecho el o la ciudadano/a si considera que se ha cometido una infracción tiene los mecanismos correspondientes, únicamente que en mi ausencia en Uruguay hubo un cambio constitucional y los jueces pasaron a ser los medios periodísticos, me entero ahora.

Cero Estrés Estimado Juan yo trato de ser objetivo, rechazaste las invitaciones que te realice si fuiste a otros medios con todo derecho, hablar y calificar a trabajadores, cuando la noticia no es buena matamos el mensajero yo no tuve la suerte de viajar por el mundo, siempre los medios investigaron irregularidades y denunciaron, mi obligación popular es informar.

Juan ROMERO: Me parece muy bien que procures ser objetivo, por otra parte tengo absoluta libertad de aceptar o rechazar con quien ser entrevistado y me supongo que se respeta tal libertad.

De lo que fui entrevistado en otros medios no fue sobre este tema, sino sobre los resultados de una investigación del mercado de trabajo en Salto, cuando opine en este tema fue en la FM Nueva Era con Rafael Rizzo pero a partir de una pregunta que él me hace a raíz de una intervención de un oyente y a la misma fue en calidad de militante del MPP, es decir, nada que ver con mi profesión u ocupación.

Así que hay que dejar los puntos sobre las íes, en lo personal no me interesa “matar” a nadie y como lo que se ha informado ha quedado demostrado que no es verdadero aún más tranquilo. Verdadero en el sentido de querer presentar que en la Regional Norte hay joda, cualquier accede a un cargo, clientelismo político y todo eso que se dijo, tú lo sabes mejor que yo. Los medios justamente uno de sus fines es investigar bien lo dices, ahora, con qué fin? para buscar la verdad o la novedad? fue lo que le pregunte a Rizzo, él me dijo que buscaba la verdad, no sé tú.

Cero Estrés: Sin la otra parte no puedo ser objetivo, además creó que no existe la objetividad, lo único objetivo es que todo sabemos que vamos a morir algún día. Hubo designaciones directas y errores involuntarios injustos para mí. Lamento no poder entrevistarte.

Yo soy Pedro Rodríguez acá y en Andorra lo que digo es en mi nombre no cambio la calidad de comunicador o ciudadano, soy el mismo.

Y bueno que actúe el estado de derecho, a decir del negro Aguirre ” el derecho es lo mas torcido que hay” fíjate Venezuela no respetan nada. Ah ya q me hablaste del MPP es sale la marcha en apoyo a Venezuela? Si sale ahí estaré. Abrazo

Juan ROMERO: Pedro, cada uno piensa lo que quiere y puede, como también tenemos la libertad de decir no o sí, en mi caso digo no, tan complicado no es.

Tu percepción es respetable sobre las designaciones y errores, ahora, también puedo opinar que el programa que llevas adelantes es un desastre, que no es objetivo, malo periodísticamente, con gente no preparada, es una opinión como cualquier otra, que puede decir totalmente lo contrario.

Otra cosa es cuando se parte para la difamación sin fundamentos, como es este caso, y para ello se han expedido los órganos competentes, luego cada uno podrá nuevamente opinar lo que se le cante pero en determinado marco de respeto, tolerancia y convivencia sino se observan estas conductas de querer resolver violentamente los desacuerdos, de mi parte no va, por eso insisto que para eso están los poderes del Estado correspondiente, te podrán gustar o no, pero son las herramientas que hay, quizás que no son las mejores pero las prefiero, la opción es la dictadura, no simpatizó con ellas vengan de donde vengan.

Te deseo lo mejor.

Cero Estrés: Juan yo realizo periodismo independiente, lo hago con objetividad. Podría decir que en ciencias sociales las cosas son poco claras, viajes Europa, viáticos, despilfarro de dineros del pueblo pero no me consta. Y soy responsable y brindé mis espacios para contar realidades los ” dedazos” y las irregularidades, comprobadas en la resolución del Cenur.

La fuente es seria denunciadas por un profesional egresado de la mayor casa de estudio del país. Agradezco la posibilidad de leer el informe, donde tristemente confirma las designaciones directas y las irregularidades.

Seguramente se va a corregir, al parecer ingresó al Cenur denuncias para que se investigue. Tratare de buscar la información para publicar, como también ya es público el documento enviado. Te envió saludo, gracias por los deseos, estoy yendo a la marcha de los trabajadores de Caputto tema triste y crónico, donde esta mi clase ahí estaré siempre.Abzo

Juan ROMERO: Por eso te digo vos podes opinar lo que quieras en el marco de la ley, otra cosa es difamar, yo rindo cuentas a donde tengo que rendir por mis actividades. Ya te lo he dicho y repito tengo la libertad de decir sí o no, dije no, no es tan complicado.

El resto de lo que decís estás en tu libertad de hacerlo, cuando se hace público hay que sostenerlo con fundamento y es lo que está faltando, el informe se lo podes pedir a Ríos son como 200 y pico de páginas, tus conclusiones son respetables ya te lo he dicho pero el órgano competente no opina igual que tú.

Si no es cobrar al grito de la tribuna, y me parece que esa etapa civilizatoria se va superando aunque en Salto cueste un poco…..los mejores deseos.

Cero Estrés: El Lic. Rodrigo Ríos fue entrevistado y lo voy a invitar nuevamente. Nadie cobra al grito y sos recurrente con el estado de derecho y la justicia, ahí estaremos si somos convocados, siempre lo hicimos. Siempre libertad de expresión incluso sobre el honor de las personas como el caso de supuestas boletas adulteradas en la intendencia de Salto y su fallo. Te deseo éxitos

Juan ROMERO: Podes invitar a quien se te ocurra, quien soy yo……ahora te hago la misma pregunta que le hice a Rizzo, verdad o novedad? Lo legal o ilegal no lo decides tú únicamente que y vuelvo al principio, en los medios de prensa se decide eso? no lo sabía…

Cero Estrés: Interpreto realidades

Juan ROMERO: verdad o novedad?

Cero Estrés Yo soy el que pregunta tu rechazaste la entrevista, yo no tengo que contestar nada.

Juan ROMERO: Ah! Perdón pensé que periodismo de investigación, ya respondiste la pregunta. Éxitos

Le voy a responder hoy a la noche Dr. Juan Romero, en el programa, el trato despectivo que tuve por una jerarquía como es usted de la Regional, las amenazas y agresión que recibí durante todo este dialogo, usted está hablando con un comunicador y usted sabe que está hablando con un comunicador.

Cero Estrés: Hoy le voy a contar a la audiencia el trato d que tuve, inmerecido creo, por una jerarquía como es usted integrante de la mayor casa de estudio del país.

Juan ROMERO: Hace como quieras estás en tu derecho, vivimos en un país libre y en estado de derecho. Te reitero te deseo lo mejor y que seas muy feliz.

Cero Estrés: No estoy pidiendo permiso, mis viejos me enseñaron el respeto a los demás aunque no tenga título universitario y un viejo luchador social Rubén Márquez me dijo ” si no te respetan, no merecen tu respeto” y capas tenía razón. Prosperidad.

Fuente: Cero Estres