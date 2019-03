LA CRONICA POLICIAL

AMPLIACION DE COMUNICADO N° 113 NUMERAL 2 TRAFICO INTERNO DE ARMAS.-

Culminadas las actuaciones Fiscalía de Primer Turno dispuso: En relación a la Sra. G.J.A.R. Se le ha imputado la presunta comisión de un delito de tráfico interno de armas en lugares públicos, y en relación al Sr. L.O.S.C. se le ha imputado la presunta comisión de un delito de tenencia no autorizada de arma de fuego, habiendosele impuesto las siguientes medidas: – El deber de fijar domicilio y no modificarlo sin autorización de la sede. -Presentarse una vez por semana ante la Seccional policial correspondiente a su domicilio y permanecer allí por espacio de una hora durante el termino de noventa días.

1. RAPIÑA A MENOR.-

Próximo a la hora 19:45 circulaba caminando llevando una bicicleta a su costado por Avenida Barbieri un menor de edad, al pasar calle República Italiana lo intercepta un masculino que mediante amenaza verbal le exige la entrega del celular, tirando el Iphone modelo 6S, logrando su propósito, dándose a la fuga. Investiga Seccional Quinta.

2.LESIONES PERSONALES.-

Femenina manifiesta que concurrió a la finca de su ex pareja encontrándose dialogando, momento que del interior sale una femenina pareja del hermano de su ex pareja, insultándola verbalmente, agrediéndola en forma física, en el rostro, siendo mordida en ese momento por un can raza Pitbull. Investiga Unidad de Investigaciones.

3.HURTO CASA DE FAMILIA.-

Femenina denuncia que se ausentó de su domicilio en calle Invernizzi al 1700, quedando esta sin moradores y al regresar observa que un ventanal se encontraba abierto y dañado el vidrio, el interior en completo desorden y la faltante de una plancha de pelo marca Gama, una campera Parka de niño, un juego de cucharones de seis unidades, juego de cubierto de doce unidades, un cuchillo de cerámica, comestibles y ropas varias. Investiga Seccional Quinta.

4.TENENCIA NO AUTORIZADA DE ARMA DE FUEGO.-

En circunstancias que se realizaba partullaje de rutina en barrio don Atilio, observan un vehículo salir en forma sospechosa a alta velocidad por calle 25 de Agosto al sur, dándole seguimiento, interceptándolo por Avenida Pascual Harriague, realizando inspección en presencia de los ocupantes, un masculino y una femenina, observando un arma de fuego en la parte delantera abajo del asiento del acompañante, tomando las medidas de seguridad, procediendo a la incautación del arma una Pistola 9mm HK, con 14 cartuchos útiles, uno de ellos en la recamara. Puesto en conocimiento de Fiscalía dispuso: Relevamiento del vehículo y del arma así como la inspección rigurosa del mismo, se realice la detención de los ocupantes y se confeccione acta a los Policías aprehensores indicando las primeras manifestaciones del masculino referente a donde obtuvo el arma, en el día de hoy se lo entere nuevamente con lo actuado. De la inspección realizada se incauta dinero discriminado en Dolares americanos y Reales. Investiga Unidad de Investigaciones.