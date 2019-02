A decir de Serrat:

Tire pa’lante que empujan atrás.

Todo está listo…

Me he tomado algunos días para poder repensar en todos los términos lo sucedido. Al día de hoy considero que lo primero que debo hacer es agradecer infinitamente a mi familia en primer término por el sostén infinito en todas las horas. A los compañeros y compañeras de trabajo en el INR particularmente a Avelina y Miguel y al colectivo del Ministerio del Interior en su conjunto por la respuesta, la preocupación y el seguimiento. A mi colectividad política y a innumerables representantes de todas las fuerzas políticas que han repudiado lo sucedido y se han puesto a las órdenes desde los lugares que ocupan. A referentes institucionales. A cientos de entrañables amigos y amigas. Todos ellos y ellas me han hecho llegar su apoyo, respaldo, solidaridad, adhesión.

Estos abrazos nos dan más fuerza y nos hacen mantener más viva que antes nuestra convicción y compromiso de trabajar duramente por una sociedad más justa e inclusiva.

Seguiré firmemente trabajando cómo el primer día, creyendo que este Sistema Penitenciario es el mejor camino para trabajar por el acceso a bienes y servicios y el pleno goce de Derechos Humanos. No saldré de la senda en la que me he criado y jamás desconoceré el mandato institucional que me ha otorgado el Ministerio del Interior.