El sábado 2 de marzo se realizará una jornada de baby fútbol en cancha de Salto Nuevo. La misma es a beneficio del niño Bautista De Los Santos Caffree, quien debe realizarse un tratamiento oncológico.

15 hs. Salto Nuevo – Libertad 11 años.

16 hs. Peñarol – Salto Nuevo Sub 10 Niñas.

17 hs. Salto Nuevo – Ceibal Sub 16 Niñas.

18 hs. Peñarol – Liga Agraria Sub 13 Niñas.

19 hs. Salto Nuevo – Ceibal Sub 10 Niñas.

20 hs. Salto Nuevo – Ceibal Sub 13 Niñas.

21 hs. Salto Nuevo – Libertad 12 años.