Nelly Rodríguez “Salto debe ser de las intendencias que más aporta al carnaval”

Nelly Rodríguez, directora del área de género y generaciones de la intendencia de Salto e integrante de la Comisión Honoraria de Carnaval se refirió a las primeras instancias carnavaleras en nuestra ciudad “como Unidad de Género participamos de la comisión honoraria de carnaval, la idea fue meterle la impronta y perspectiva de género a un carnaval que ya es distinto, con la elección de la figura de carnaval”.

”El desfile de ayer fue maravilloso, las comparsas mostraron un nivel que no es común ver acá” expresó

“La intención de la intendencia no fue no hacer las llamadas al Puerto, tienen costos muy altos y nosotros propusimos hacer las dos competencias al mismo día, las comparsas locales no quisieron y prefirieron hacer las locales antes que las regionales” manifestó.

“Fue la primera vez en la historia que terminado el desfile ya cobraron su premio” dijo.

“Salto debe ser de las intendencias que más aporta al carnaval. Después de Montevideo somos el carnaval que mejor pagamos” sentenció.