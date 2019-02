Mónica Palacio “Uno ve las calles rotas, la falta de luces, la ciudad está deteriorada”

Mónica Palacio, dirigente de la lista 500 del Partido Colorado se refirió a los trabajos que vienen realizando con su lista en la zona sur de la ciudad “La 500 es una lista que está trabajando fuerte y estamos trabajando solos porque tenemos muy claro nuestro objetivo. La zona sur es muy grande, hay una enorme cantidad de barrios con una enorme cantidad de dirigentes y pre-candidatos. Siempre es bueno que la gente pueda elegir”

“A Salto Nuevo lo veo sucio, decaído. Hace poco fuimos a hacer una limpieza con la gente de la lista a la plazoleta Benito De Paula, creemos más en el accionar que en la crítica, actuamos, ya hemos hecho otras campañas y la gente lo ve” dijo respecto al estado de las calles en la zona sur.

“Uno ve las calles rotas, la falta de luces, la ciudad está deteriorada” acotó.

Respecto a la gestión del actual intendente dijo “Para mí es desastrosa, no hay gestión. Vemos las calles destrozadas, no hay un trabajo en serio. No he visto que este intendente haya hecho un movimiento a favor de la gente, que está pasando mal y sin trabajo”.

“Lo único que veo es un constante reclamo, ya tendría que haber llegado por lo menos al mínimo acuerdo” agregó.