Dr. José Luis Camejo “Trató de hablar con el Alcalde, no lo atendió y entró en un estado de conmoción”

El Dr. José Luis Camejo, Abogado defensor del hombre que realizó un atentado contra el automóvil del alcalde de Colonia Lavalleja contó cómo se dio el hecho “Uno lo que tiene que hacer es bregar para que se aplique la ley en forma justa sin distinciones, defender no quiere decir que uno va a tergiversar cosas, solamente con la realidad que uno tiene que apliquen las normas. Esto fue lo que se hizo, es importante dejar claro que quedó condenado a sufrir la pena en libertad vigilada, este muchacho no tiene ningún antecedente penal ni de ningún tipo. No hubo agresión física, lo que hubo fueron daños materiales”

“Era un juicio complicado porque estaba involucrado una de las autoridades de nuestro departamento, sobre todo por la trascendencia que tiene, este caso se le dio mayor difusión. Más allá que no justifico ninguno de estos hechos de violencia” dijo.

“Lo que le pasó a este muchacho es que le habían prometido ayuda, trabajo, una vivienda y fue pasando el tiempo y no venía esa ayuda. Tuvo la mala suerte de quedar sin trabajo y le comunicaron que tenía que dejar la casa que le estaban dando para vivir. Trató de hablar con el Alcalde, no lo atendió según él y entró en un estado de conmoción” manifestó.