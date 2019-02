Hoover Rosas “No sé si vivimos en un mundo paralelo pero la ciudad no está para nada en condiciones”

Hoover Rosas, dirigente del Partido Independiente se refirió a las elecciones internas “las instancias internas siempre son difíciles para el partido porque no hay una interna a nivel nacional, la vamos a afrontar de la mejor manera con toda la carne en el asador para octubre”

“La idea es ampliar la votación, la idea es aunar esfuerzos. Trabajando en conjunto y fortaleciendo esta alianza” dijo sobre la presencia de Gonzalo Leal con una nueva opción dentro de ese partido.

“La gente es la que va a tener la última palabra, pero el Partido Independiente se ha preparado para crecer” dijo.

En referencia al gobierno departamental expresò “Lima no ha cumplido con las expectativas, uno recorre la ciudad, dicen que cumplieron las obras, no sé si vivimos en un mundo paralelo pero la ciudad no está para nada en condiciones”