Dr. Juan Pablo Cesio “Hay que dejar los personalismos y la soberbia de lado, eso llevó a que Ramón Fonticiella no fuera reelecto”

El Dr. Juan Pablo Cesio, hizo referencia a un nuevo aniversario del Frente Amplio “El Frente Amplio no es una fuerza de escritorio, siempre estuvo respaldada en la movilización popular y el Frente Amplio no existe si no está en la calle”.

“Son cuatro excelentes candidatos, motivadores, que le dan renovación, vamos por más trabajo, por consolidar las inversiones” dijo en referencia a los pre-candidatos a la Presidencia en su fuerza política.

Sobre la interna a nivel departamental expresó “En octubre nosotros tenemos que asegurar el cuarto gobierno del Frente Amplio, si nosotros no logramos ese nuevo impulso, veo muy difícil que un gobierno no frenteamplista se comporte en respetar los acuerdos, los dineros y las inversiones de las intendencias que no sean del mismo sector político a nivel nacional”

“Mayo es otro escenario, mucha gente vota al vecino, evalúa la gestión del barrio, ahí obviamente un candidato va a ser Andrés que va a poner en juego la evaluación de su gestión y seguramente el Frente Amplio va a tener que tener la expresión a la ciudadanía de su interna” manifestó.

“Hay que dejar los personalismos y la soberbia de lado, eso llevó a que Ramón Fonticiella no fuera reelecto” expresó.

“Es fundamental la participación de la gente en el control del medio ambiente, si la población no se empodera y no se mete, es imposible que una intendencia pueda hacer nada. Hay que tener los controles ambientales adecuados, y tener medidas