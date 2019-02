Cr. Hugo Barla “Salto necesita proyectos de desarrollo, no emplear gente en la intendencia”

El Contador Hugo Barla, dirigente del Partido Colorado habló en Radio Arapey sobre diferentes temas, en primer lugar sobre su apoyo a la candidatura de Alberto Subí a la diputación “La idea es apoyar a Subí, en función de ese objetivo se está logrando consolidar este grupo, hay que dejar lugar a la gente joven”

“Los códigos que existían antes se están yendo, este gobierno nacional va acostumbrando a la gente a otra cosa” dijo.

“Creo que va a haber una muy buena votación del Partido Colorado en estas elecciones internas, veo mucha gente organizada, se sabe bien que en las elecciones que no son obligatorias es importantísima la estructura” manifestó.

Sobre la actual gestión departamental dijo “La ciudad se está deteriorando realmente, uno cuando llega a Salto se da cuenta por los pozos. No hay un proyecto de desarrollo que se concrete. Salto necesita proyectos de desarrollo, no emplear gente en la intendencia”