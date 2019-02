Luis Pérez “Han pasado cosas en Salto y están pasando que a mi me da hasta vergüenza, no tenemos una buena, son todas pálidas”

Luis Pérez, corresponsal en Salto de Diario El País, contó en Radio Arapey sus experiencias vividas tras las últimas inundaciones en nuestra ciudad “Hay dos cosas distintas que pudimos observar, esta crecida fue un poco más corta, si bien fue más pronunciada en el nivel de agua, permaneció por pocos días. Lo otro que pudimos apreciar es que dirigió todo el operativo el sistema nacional de emergencias y no el CECOED”.

“Fui al CECOED y me invitaron a retirarme y un puntero político me dijo que le hiciera una entrevista al intendente, son tan mandaderos que hasta en eso se equivocan” expresó.

“Hubo una participación muy importante del Ejército. Hubo una planificación muy buena” agregó.

“Acá si surge un tema político se informa, se manda. Los editores consideran si es noticia o no es noticia, lo mismo si viene algún dirigente político de los pre-candidatos. Eso siempre queda a criterio del corresponsal” dijo.

En referencia al tema seguridad en Salto, indicó “Tuve la percepción desde hace unos dos o tres meses, que la inseguridad se revertía, fue aquello que atraparon a 3 o 4 personas cuando sucedió lo del supermercado en el Cerro. Creo que estamos volviendo a lo mismo, lo preocupante es que tenemos dos muertes de comerciantes que no se aclararon, rapiñas armadas, lo pero de esto es que la ciudadanía ya no cree en la Policía”.

“Han pasado cosas en Salto y están pasando que a mi me da hasta vergüenza, no tenemos una buena, son todas pálidas” manifestó Pérez.

Al principio de esta administración se me apuntaba como operador político del Partido Colorado. Hace 40 años que soy corresponsal, no tengo publicidad oficial, no tengo ningún vínculo partidario.