Lic. Fabián Bochia “Indudablemente tenemos que mejorar el nivel de obras”

El Licenciado Fabián Bochia habló sobre diferentes temas, en primer lugar resaltó un nuevo aniversario del Frente Amplio “son 48 años, había un eslogan en aquella época que decía “Construyendo una patria nueva” creo que es algo que se ha logrado. Hay logros que la gente se ha apropiado, por ejemplo la defensa de las 8 horas del trabajador rural, es algo que ningún candidato ha planteado quitar. El Frente ha dado pasos innegables que no se pueden negar, lo del Plan Ceibal por ejemplo”.

Sobre algunos trascendidos respecto a una denuncia al ex director Christian Pintos dijo “Auditoría trabaja en toda la intendencia permanentemente, yo no digo que se va a denunciar o no se va a denunciar. Cuando hay situaciones al menos irregulares, los cambios de un día para el otro muchas veces se da por el recibo de sueldo. He trabajado bien con Christian y tengo un buen relacionamiento, hasta ahora no hemos encontrado nada que implique hacer una denuncia”

“Todos los días van a haber trascendidos de gente que hace periodismo con el escándalo” agregó.

En referencia al tema recolección acotó “Hubo problemas porque se trabajó sin para algunas máquinas 20 horas de corrido, en un enero que generó más basura por las fiestas, se rompieron algunas máquinas por el exceso de horas, se rompieron por atender todo a la vez”.

Sobre presuntas diferencias entre algunos directores, declaró “El proyecto que encabeza Andrés Lima y en el que estamos, estamos todos. Cuando se inauguran obras, o cuando Regino López entrega viviendas, cuando Chiriff paga en fecha, ganamos todos. Esto es algo colectivo”.

El Secretario General puntualizó sobre el tema obras “El tema obras va a andar muy bien con el tema Apolón y Reyles, acá lo importante es que se arreglen las calles, indudablemente tenemos que mejorar el nivel de rendimiento en cuanto a obras”.

Bochia se refirió a las obras en barrio Ceibal “Hubo un parate por complicaciones que todos sabemos, pero se ha avanzado y está próximo a terminar las obras de Ceibal”

“Hasta ahora venimos pagando en fecha siempre, desde el día que ingresamos a la intendencia está esa preocupación y siempre cumplimos” expresó.

“Sacando al intendente, los cargos de confianza y alcaldes, no llegamos a los 1.700 funcionarios. Pudimos bajar el rubro cero”.

“Es innegable que estamos detrás de la candidatura de Andrés, todo está enfocado en que vuelva a ganar el Frente Amplio el gobierno nacional y que vuelva a ser el intendente Andrés Lima, todo lo demás es secundario”