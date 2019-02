Daniel Guglielmone “Los vecinos del Ceibal siguen padeciendo el tema de los pluviales”

Daniel Guglielmone, pre-candidato a la diputación por la lista 24 de Vamos Salto, se refirió a las obras en barrio Ceibal y los reclamos de vecinos “Los vecinos de Ceibal siguen padeciendo el tema de los pluviales, lo que nos preocupa es que sigan malgastando los recursos de los salteños”. “Basta recorrer las calles de Salto, pasar por la plaza Estigarribia, por el Parque Harriague da lástima, no hay mantenimiento, no hay trabajo. Tenemos todo un desastre que estamos viendo día a día” agregó.

“La obra del Ceibal no se va a terminar y si se termina se va a romper al poquito tiempo, la compactación está mal hecha. Lo que había que hacer es un simple bacheo, la responsabilidad es de la intendencia de Salto”

“No vamos a dar un paso atrás, por más que se diga que uno está aprovechando por temas políticas” acotó.

“En Salto no hay inversión, no le estamos dando las herramientas para que invierta más, porque si hay más producción hay más trabajo, En Salto necesitamos obras de crecimiento, de relevancia, de infraestructura. No hay una obra de importancia de relevancia en Salto” dijo

“El barrio Ceibal está muy decepcionado con el Frente Amplio, no solo por el tema de los pluviales, está decepcionado por la inseguridad, el no cumplimiento de promesas y todo en lo que han fallado” sentenció.