Dr. Andrés Lima (Intendente) “Hoy no vamos a estar concurriendo al llamado a sala”

En diálogo con Radio Arapey, el intendente de Salto Dr. Andrés Lima habló sobre diferentes temas “Nos parecía necesario estar en Salto y posponer las actividades que teníamos en Montevideo”.

“El acto sale el 15 en la explanada de barrio Nuevo Uruguay, ayer solicitamos al ingeniero Daniel Martínez que nos arme un mensaje para poder pasarlo en los primeros minutos del acto” expresó en referencia al acto público a realizarse el 15 de diciembre.

Lima confirmó que no concurrirá al llamado a sala en la Junta Departamental “Hoy no vamos a estar concurriendo al llamado a sala, en este momento la prioridad está en la presencia del Ministerio de Salud Pública por la Leishmaniasis, en el día de hoy no estaremos concurriendo, luego coordinaremos con el presidente Alberto Subí el día que la intendencia estará concurriendo al llamado a sala”