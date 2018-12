Hasta el 14 de diciembre rige el plazo para regular convenios de patente caídos

Ante una importante cantidad de consultas sobre el Plan de Refinanciación de Adeudos de Patente, el Congreso de Intendentes, a través de la Comisión de Seguimiento del SUCIVE, resolvió habilitar la reactivación de los convenios por la vía de excepción hasta el 14 de diciembre inclusive.

El director de Hacienda y Administración de la Intendencia de Salto, técnico universitario Gustavo Chiriff, explicó que existen cuatro casos por los cuales los contribuyentes pueden hacer uso del beneficio de reactivación; el primero es para aquellos convenios que cayeron por no pago de más de una cuota, será posible reactivarlo sin intereses pagando las cuotas adeudadas. El segundo caso es para los contribuyentes que tenían una fecha agendada para realizar el trámite y no pudieron concurrir, ahora podrán hacerlo hasta el 14 de diciembre.

El tercer caso refiere a quienes no hayan efectuado el pago de las cuotas pendientes del tributo del 2018. Esto se debe a que varios contribuyentes adhirieron al convenio por la deuda de su patente, pero no pagaron las cuotas del 2018 (que no estaban contempladas en el convenio, tal como se informó en reiteradas oportunidades); para acceder a los beneficios del convenio, el contribuyente debía pagar al contado las cuotas correspondientes al 2018, y en caso de no hacerlo, el mismo quedaba sin efecto. Ahora el plazo para realizar el pago es hasta el 14 de diciembre inclusive para reactivar el beneficio.

Finalmente, aquellos casos donde no fue posible realizar el convenio por errores en las matrículas o por padrones mal declarados, también podrán adherir al beneficio si cuentan con la documentación correspondiente.

En todos los casos será necesario concurrir a Ingresos Vehiculares en las oficinas centrales de la Intendencia de Salto, de lunes a viernes de 8:15 a 15:15 horas.