SINAE entregó donación de equipamiento al Comité Departamental de Emergencias

El pasado viernes 30 de noviembre, los integrantes del Comité Departamental de Emergencias de Salto recibieron una donación de maquinaria y equipamiento que tiene como objetivo promover una respuesta más eficaz frente a eventuales emergencias.

Los insumos provienen de una donación que el Gobierno de la República Popular China realizó al Estado, complementada con recursos del BID y Presidencia de la República, y fueron entregados a través del Sistema Nacional de Emergencias (SINAE) mediante la firma de las actas correspondientes.

En la oportunidad, el Intendente de Salto, Andrés Lima, destacó la buena coordinación que se ha logrado entre las instituciones que integran el Comité Departamental de Emergencias y el vínculo con el gobierno nacional, y agradeció esta donación que permitirá seguir fortaleciendo el trabajo del Comité. Además, Lima anunció que, a partir de una propuesta del SINAE, se está trabajando en la generación de comités de emergencias en el interior del departamento, con participación de las alcaldías y organizaciones sociales, para dar una mejor respuesta a la población.

Por su parte, Fernando Traversa, Director Nacional del SINAE, celebró el trabajo en conjunto entre las distintas instituciones que conforman el subsistema departamental y enfatizó que “gestionar el riesgo no es esperar a que llegue la emergencia y ver qué hacemos con ella, sino formarnos y desarrollar una cultura de gestión del riesgo ante eventos naturales, grandes concentraciones de personas, focos de enfermedades, incendios forestales u otras situaciones. Como país tenemos que superar aquella idea de que en Uruguay no pasa nada. Pasan muchas cosas, como inundaciones o granizadas, y por eso tenemos que seguir desarrollando capacidades”.

El material entregado comprende una chipeadora, diez tanques de agua de 300 litros, tres ollas térmicas para el reparto de alimentos, 20 camas de emergencias, 40 capas de lluvia y 20 chalecos, un GPS, dos computadoras personales, una impresora, un proyector, una tablet y un smartphone. Los elementos no solo tienen que ver con la respuesta ante emergencias sino que también se relacionan con la comunicación, “ya que no podemos ser un sistema nacional si no estamos debidamente comunicados”, dijo Traversa. “Esto le permitirá a Salto ser parte de un sistema nacional de información y transferir adecuadamente los protocolos de trabajo”.