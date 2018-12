Luis Gómez “No se puede usar la política partidaria dentro del PIT-CNT”

El dirigente sindical Luis Gómez se refirió a la situación actual del PIT-CNT y la continuidad de Carlos Cattani como presidente “Lo que pasó el otro día no existe, no lo tomo como plenario. Ocurrió una reunión, no lo tomo como plenario. Nosotros desde 2002 aportamos al PIT-CNT como afiliados, quiero ver los recibos de pago de todos los dirigentes”

“El día que se hizo esa reunión yo llevé una nota, no sé si se perdió o la tiraron” acotó.

En referencia a la situación actual de ADEOMS manifestó “Juan Carlos Gómez es vocal, quien manda en ADEOMS es la comisión directiva, cada sindicato tiene sus tiempos y su manera de trabajar, estamos seguros que todos los cambios son positivos”.

“No se puede usar la política partidaria dentro del PIT-CNT más allá de que hay corrientes de pensamiento” agregó.

“Alternativa Obrera es una corriente de pensamiento como tantos otros, un gremio departamental, cuando tengamos ganas vamos a participar como Federación de Empleados del Estado” expresó sobre el movimiento Alternativa Obrera.

“Nosotros creemos que Marcelo Nobre es muy valioso, una persona con respeto y valores que fue injustamente dejado de lado” dijo.