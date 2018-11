Fortalecimiento institucional entre Intendencia de Salto y OPP

En la mañana de este miércoles fueron presentados los resultados de los talleres de mapeo de las Direcciones de Obras y Hacienda de la Intendencia de Salto, un trabajo conjunto de la OPP y el gobierno departamental que acordaron la formulación y ejecución de un proyecto de fortalecimiento institucional con el objetivo de brindar herramientas de planificación, administración y control a estas áreas de la comuna, así como también mejorar la articulación entre ambas.

El director de Descentralización de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Pedro Apezteguía, se refirió al porcentaje de ejecución de los programas del Fondo de Desarrollo del Interior 2018 que tiene la Intendencia de Salto explicando que aún quedan 60 días de trabajo para que Salto pueda ejecutar una buena cantidad de dinero. Recordó además que en mayo de 2015 “teníamos una intendencia absolutamente devastada, una intendencia literalmente quebrada que hubo que reconstruir, y esos daños del pasado dejan consecuencias en todos los procesos de reconstrucción, uno no sale de un día para el otro, no lo hace una empresa, no lo hace una intendencia, y acá estamos reconstruyendo procesos para que Salto, para que el Departamento de Obras, para que la gente que planifica, para que la estructura de Hacienda, logre comenzar en un funcionamiento que le permita, no solo ejecutar las obras que se ha propuesto el intendente, sino cumplir con el conjunto de compromisos y con el conjunto de la inversión”.

Para el jerarca, el desafío del año próximo será ejecutar casi 200 millones de pesos para los cuales la Intendencia que ya tiene un conjunto de proyectos aprobados por la Comisión Sectorial de Descentralización. Respecto al año 2018, a Salto le quedan unos 102 millones de pesos para ejecutar y es posible acceder a una buena parte de esos fondos, declaró Apezteguía quien reconoció los esfuerzos de reconstruir una cadena de pagos y proveedores que está haciendo la Intendencia de Salto; “yo, que tengo muchos años vinculado con los gobiernos departamentales, nunca vi una situación financiera como la que tuvo que asumir este gobierno departamental, y que lo ha hecho con éxito”.

El doctor Andrés Lima dijo que la aspiración es que esta capacitación de once meses sea visible el año próximo en la planificación y ejecución de proyectos; agradeció a OPP, a la consultora y a los funcionarios que participaron.

En lo que refiere a las obras del FDI, el jefe del Ejecutivo departamental cree que será posible alcanzar el 100% de ejecución, “vamos a terminar el mes de noviembre con el 63 por ciento de los recursos FDI ejecutados y con lo que queda de Apolón y Reyles, entre diciembre y los primeros días de enero, vamos a cumplir con ese gran cometido”.

Para graficar la responsabilidad en el manejo de las finanzas que tiene esta administración, Lima adelantó que el viernes 30 de noviembre pagarán los salarios, el 14 o 17 de diciembre el medio aguinaldo y el 30 de diciembre el sueldo correspondiente a diciembre. “Si no existiese esa prolijidad, esta responsabilidad, nada de esto sería posible, todos los viernes pagamos entre 2 y 4 millones de pesos a los proveedores que tiene la Intendencia de Salto, estamos al día los proveedores, al día con los funcionarios, eso habla de la responsabilidad que tenemos en el manejo de los números”.