Boxeo en la calle: 10 combates para el jueves 13 de diciembre.

El jueves 13 de diciembre desde las 20 horas se llevará a cabo el evento BOXEO EN LA CALLE con 10 combates en la esquina de Uruguay y Juncal.

Mario Furtado va por la defensa del título ante Facundo Amaya y habrá un título en juego entre Belén Robaina y Yamila Cabrera.

El evento es organizado por SÚPER BOX y el precio de la entrada general es de 100 pesos.

CRONOGRAMA DE COMBATES

1. Cristian Bravo vs Daniel Bustos

2. Santiago Nasif vs Maikol García

3. Emiliano Rodríguez vs Federico Sisnándes

4. Alejandro Severo vs Javier Quinteros

5. Mario Suárez vs Cristian Luna

6. Melody Escobal vs Brisa Vallejos

7. Matías Gabrielli vs Emanuel Acosta

8. David Añasco vs Maximiliano Pérez

9. Belén Robaina vs Yamila Cabrera

10. Mario Furtado vs Facundo Amaya