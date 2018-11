Plenario del PIT-CNT respaldó a Carlos Cattani

A un año de cumplido de nuestro Congreso Departamental, creemos necesaria realizar una evaluación del nuevo

período.

Para ello es conveniente establecer cuál fue el punto de partida. Un Plenario de Salto que a comienzos del 2017

prácticamente dejó de funcionar y por lo tanto se llamó a Congreso con el objetivo último de revitalizarlo.

Las asambleas eran permanentes, no se diferenciaba Plenario de Secretariado y las comisiones se habían desdibujado.

Las discusiones se centraban en temas personales y el individualismo primaba sobre el colectivo, la agresividad que

se vivía asamblea tras asamblea dificultó la continuidad de muchos delegados, especialmente de las compañeras,

llegando a tal punto que tan solo asistía una delegada. Las finanzas no alcanzaban más que prácticamente para lo

básico y se debía recurrir constantemente a la colaboración puntual de los sindicatos. No se realizaban cursos de

formación porque se afirmaba que los afiliados no lograrían tener la continuidad necesaria pero tampoco se

organizaban jornadas con temáticas específicas. En las movilizaciones y actos no se alcanzaba a presentar al Plenario

en unidad, no se generaba una proclama única y los oradores se llegaban a superponer en temáticas, incluso en un

mismo acto se contradecían un orador tras otro. Se llegó a tal punto que una persona sin representación de un

sindicato era el delegado del Plenario en el Comité Departamental de INEFOP.

Por lo tanto varios sindicatos plantearon de manera insistente la necesidad de lograr un cambio, de volver a las

fuentes y al espíritu del PIT CNT, y fue así que se logró conformar una Comisión Redactora de Documentos que luego

se haría cargo de la organización del Congreso Departamental.

Aquellos que no veían con buenos ojos un cambio se

centraron en la elección del nuevo Comité Ejecutivo y de los Coordinadores (figuras centradas en personas y no

sindicatos). A pesar de ello, de las grandes diferencias de objetivos y de metodologías, se logró dar la discusión en

unidad y en la estructura interna, no en la prensa donde el debate se desvirtúa y pasa a tener otro fin.

Tres días duró el Congreso, con una asistencia de más de 80 militantes, con la aprobación de un reglamento interno

de funcionamiento y de un nuevo Comité Ejecutivo, retomando al sindicato -y no personas- como representantes y

responsables de tareas colectivas. Es así que se abandona la figura del Coordinador por la de Presidente, Vicepresidente y Secretario General. Se logró respetar la estructura que el Estatuto del PIT-CNT establece, de Plenario Departamental, Plenario Local y Comisiones.

En este año han participado 28 sindicatos de las asambleas de Plenario, se ha logrado debatir y trabajar de manera

fraterna y en unidad. Uno de los objetivos fundamentales del Congreso Departamental, ampliar el radio de acción

más allá de la ciudad se ha cumplido y hoy en día funciona el Plenario Local en Villa Constitución. Se participa de

manera regular de la MRNA y del Regional Litoral.

Es de enfatizar el papel y el rol que la mujer tiene en este nuevo período del Plenario, destacado en todos los

ámbitos, lo que ha logrado un cambio cuantitativo y cualitativo totalmente positivo.

La Comisión de Finanzas logró transformar la realidad de forma de pasar de casi una desfinanciación a tener política

de finanzas que lograron multiplicar por diez los ingresos, lo que permite enfrentar las tareas y responsabilidades

con una facilidad no vista hasta el momento.

El acto 1º de mayo contó con una gran asistencia y con una organización que todos en el Plenario destacaron, así

como el logro de una proclama en unidad.

INEFOP se ha conformado como Comisión y como tal trabaja en el Comité Departamental generando un cambio

cuantitativo y cualitativo que el propio Comité reconoce.

La Comisión de Formación Sindical ha trabajado sistemáticamente con el Instituto Cuesta Duarte y es así que se

realizó un Curso Inicial que constó de 3 jornadas en febrero, un Curso Nacional que comenzó en abril y aún está en

curso, cursos on-line, varias jornadas específicas y la presentación de la Investigación sobre empleo en Salto.

La Comisión de DDHH ha integrado al Plenario en otras organizaciones más amplias y ha participado de manera

sistemática en la lucha por los derechos humanos.

La Comisión de Conflictos ha tenido un trabajo constante de apoyo sistemático a los sindicatos, sobre todo a

aquellos en formación o con organización incipiente, cambiando el rol del Plenario que ya no es más el protagonista

del conflicto, sino que es el propio sindicato en su lucha y el Plenario apoya en todo lo que se necesite.

La Comisión de Comunicaciones ha cumplido con lo establecido en el Estatuto y de esta manera, se informa y

comunica con unidad y celeridad, llegando a un público ampliamente mayor al que llegaba antes.

Se ha participado de instancias con otras organizaciones sociales como ser reuniones con el Centro Comercial e

Industrial de Salto, Mesas Debate sobre violencia en nuestra sociedad, talleres y jornadas con estudiantes, Salto

2030, reuniones con varios Partidos Políticos, etc.

Es de destacar también la forma en que ha llevado adelante ADEOMS su responsabilidad de representación y

conducción del Plenario con su delegado Carlos Cattani. Y por cumplir de esta forma es que el poder económico con

sus expresiones en diferentes organizaciones sociales y políticas, así como también en algunas figuras públicas,

atacan y agravian sistemáticamente al Presidente del Plenario Departamental con el objetivo claro de intentar dañar

y fracturar al movimiento sindical, dado que es una herramienta fundamental en la construcción colectiva de una

sociedad justa.

Por todo esto, nuestro apoyo al compañero y a su Sindicato en esta feroz campaña de desprestigio que ha sufrido,

tan solo por intentar darle al Plenario el lugar que se merece en esta sociedad y por dedicarle incansables horas a la

responsabilidad que asumió hace un año.

Lamentamos que algunos compañeros afiliados y pertenecientes a sindicatos fraternos al Plenario no hayan

entendido y comprendido la importancia de la herramienta, que hayan antepuesto intereses personales al colectivo

de trabajadores organizados, dando un paso al costado a principios de este año y hayan optado por no participar y

colaborar con sus hermanos de clase, prestándose además al juego del poder económico y político llevado adelante

especialmente por algunos comunicadores.

Hacemos un llamado a la reflexión de aquellos que han optado por el camino del individualismo y del rédito

personal.

Hacemos un llamado a redoblar esfuerzos a los compañeros de todas las horas que sistemáticamente aportan su

grano de arena a la construcción de un movimiento sindical más fuerte. Las contradicciones de clase se han

agudizado y se necesita un PIT-CNT con mayor unidad, solidaridad y lucha.

“La causa de los pueblos no admite la menor demora”, José Artigas.

Plenario Departamental de Salto.